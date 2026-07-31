Прибиральний візок Trolley Light 2

FM Swift 50/P — компактний прибиральний візок для роботи з попередньо зволоженим текстилем, оснащений складаним модулем для збору сміття, що регулюється по висоті. Він призначений для зберігання у тісних приміщеннях.

Особливості та переваги
Тримач для смітника з кутом нахилу 30° для легкої утилізації сміття
Компактні розміри візка забезпечують високу маневреність та зручність зберігання.
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації

Технічні характеристики

Програма ADVANCED
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 14
Маса з упаковкою (кг) 16,72
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1004 x 563 x 1198
Розміри (в упаковці) (мм) 796 x 584 x 371

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Запчастини для Trolley Light 2

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