Прибиральний візок Trolley Light 2
FM Swift 50/P — компактний прибиральний візок для роботи з попередньо зволоженим текстилем, оснащений складаним модулем для збору сміття, що регулюється по висоті. Він призначений для зберігання у тісних приміщеннях.
Особливості та переваги
Тримач для смітника з кутом нахилу 30° для легкої утилізації сміття
Компактні розміри візка забезпечують високу маневреність та зручність зберігання.
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|ADVANCED
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|14
|Маса з упаковкою (кг)
|16,72
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1004 x 563 x 1198
|Розміри (в упаковці) (мм)
|796 x 584 x 371
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