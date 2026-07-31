Современная дизельная технология с экономичной системой прямого впрыска и дизельным сажевым фильтром, используемым на двигателе мощностью 42 л.с. для нашего самоходного шасси MIC 42, гарантируют низкий уровень вредных выбросов, не достигающий порога STAGE V. Таким образом, машина подходит для применения не только в городских зеленых зонах, т.к. характеризуется очень высокой эффективностью. Высококачественные компоненты также способствуют этому и допускают очень длительные интервалы (около 500 или 1000 часов) между техническими осмотрами. Легкий доступ ко всем зонам технического обслуживания без необходимости использования инструментов также является частью общей концепции, как и множество вариантов интеграции навесного оборудования. Например, переднее навесное оборудование монтируются с помощью стандартного соединительного треугольника KAT 0, а заднее может быть заменено с помощью гидравлической подъемной рамы с минимальными усилиями благодаря нашей системе быстрой замены. В качестве дополнительного оборудования также доступна многоэлементная система для быстрого подключения гидравлики без потерь гидравлического масла. Оператор также оценят очень большую кабину с удобно расположенными элементами управления и многими другими полезными деталями, такими как запираемое отделение для хранения личных вещей.