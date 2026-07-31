Сучасна дизельна технологія з економічною системою прямого вприскування і дизельним сажовим фільтром, який використовується на двигуні потужністю 42 к.с. для нашого самохідного шасі MIC 42, гарантують низький рівень шкідливих викидів, який не досягає порогу STAGE V. Отже, машина підходить не тільки для застосування в міських екологічних зонах, але також має високі показники ефективності. Високоякісні компоненти також сприяють цьому і допускають дуже тривалі інтервали (близько 500 або 1000 годин) між технічними оглядами. Легкий доступ до всіх зон технічного обслуговування без необхідності використання інструментів також є частиною загальної концепції, так само як і безліч варіантів інтеграції навісного обладнання. Наприклад, переднє навісне обладнання монтується за допомогою стандартного з’єднуючого трикутника KAT 0, а заднє може бути замінене за допомогою гідравлічної підйомної рами з мінімальними зусиллями завдяки нашій системі швидкої заміни. Опцыонально також доступна багатоелементна система гідравлічного з`эднання для швидкого підключення гідравліки без втрати мастила. Оператор також буде задоволений дуже великою кабіною із зручно розташованими елементами управління і багатьма іншими корисними деталями, такими як відсік для зберігання особистих речей, який замикається.