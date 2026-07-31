Комунальна машина MIC 42
Самохідне шасі MIC 42 з системою швидкої заміни навісного обладнання, комфортною кабіною з чудовою круговою оглядовістю, інтуїтивною концепцією управління, а також двигуном, який забезпечує рівень шкідливих викидів кращий, ніж вимагає майбутьній стандарт STAGE V.
Сучасна дизельна технологія з економічною системою прямого вприскування і дизельним сажовим фільтром, який використовується на двигуні потужністю 42 к.с. для нашого самохідного шасі MIC 42, гарантують низький рівень шкідливих викидів, який не досягає порогу STAGE V. Отже, машина підходить не тільки для застосування в міських екологічних зонах, але також має високі показники ефективності. Високоякісні компоненти також сприяють цьому і допускають дуже тривалі інтервали (близько 500 або 1000 годин) між технічними оглядами. Легкий доступ до всіх зон технічного обслуговування без необхідності використання інструментів також є частиною загальної концепції, так само як і безліч варіантів інтеграції навісного обладнання. Наприклад, переднє навісне обладнання монтується за допомогою стандартного з’єднуючого трикутника KAT 0, а заднє може бути замінене за допомогою гідравлічної підйомної рами з мінімальними зусиллями завдяки нашій системі швидкої заміни. Опцыонально також доступна багатоелементна система гідравлічного з`эднання для швидкого підключення гідравліки без втрати мастила. Оператор також буде задоволений дуже великою кабіною із зручно розташованими елементами управління і багатьма іншими корисними деталями, такими як відсік для зберігання особистих речей, який замикається.
Особливості та переваги
Економічність та екологічністьСистема прямого вприскування і сажовий фільтр гарантують низький рівень шкідливих викидів, який не досягає порогу STAGE V. Для застосування в міських зелених зонах. Нижчий рівень споживання пального, що захищає навколишнє середовище і знижує експлуатаційні витрати.
Система швидкого з'єднання quick-changeПереднє навісне обладнання монтується за допомогою стандартного з’єднуючого трикутника KAT Municipal. Задні навісні агрегати швидко замінюються за допомогою гідравлічної підйомної рами. У якості додаткового обладнання також доступна багатоелементна система для швидкого і безкрапельного підключення гідравліки.
Максимальний комфорт роботиНайбільша кабіна у своєму класі (об'єм 1,45 м³), панорамна оглядовість на 360°, висока ергономічність. Вікна з обох сторін, відсік, який замикається, USB-порт для зарядки, тримач для пляшок.
Просте обслуговування
- Високоякісні компоненти допускають дуже тривалі інтервали (близько 500 годин) між технічними оглядами.
- Легкий доступ до всіх компонентів технічного обслуговування можливий без будь-яких інструментів, наприклад, через відкидну кришку двигуна.
- Охолоджувач можна помістити в певну позицію технічного обслуговування для очищення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід
|Дизель
|Привід ходової частини
|Повний привід
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність двигуна (кВт)
|32
|Робочий об'єм (см³)
|1568
|Циліндр
|3
|Стандарт викидів вихлопних газів
|STAGE V
|Паливний бак (л)
|41
|Швидкість руху (км/год)
|25
|Робоча швидкість (км/год)
|25
|Колісна база (мм)
|1500
|Повна нормативна маса (кг)
|2500
|Маса (без приладдя) (кг)
|1400
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1400
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|3200 x 1400 x 2230
Оснащення
- Сажовий фільтр
- Кондиціонування повітря
- Обігрівач
- Проблисковий маячок
- Можливість цілорічної експлуатації
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