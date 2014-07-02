Аппарат для чистки сухим льдом IB 15/120
Новый гранулятор сухого льда IB 15/120 является еще более мощным, чем его предшественник, а также имеет прочную конструкцию и чрезвычайно надежную технологию.
Новый гранулятор сухого льда IB 15/120 - мощная, надежная и очень надежная модель. Продуманные до деталей решения, такие как отсек для сопел, устройство для опорожнения контейнера, хомуты и т.д., улучшают общее впечатление, увеличивают уровень комфорта в управлении аппаратом и, в конце концов, сделают работу более приятной. К техническим нововведениям можно отнести улучшенную систему потока воздуха в системе, новые шланги, пистолет и насадки. Результат: значительное повышение производительности. Несмотря на свои размеры, IB 15/120 очень мобильный и его легко может транспортироваться одним человеком как на ровной поверхности, так и, например, по ступенькам.
Особенности и преимущества
Держатель насадокСтруйные сопла и инструменты всегда под рукой. Сопла прикреплен к боковой стороне машины для защиты от грязи.
Непревзойденная мобильностьУстройство отлично сбалансировано, что позволяет ему легко маневрировать даже на неровных поверхностях. Ручки на передней и задней панели устройства позволяют легко переносить аппарат по лестнице.
Автоматическае выгрузки остатков сухого льдаПосле завершения работы бункер опустошается одним нажатием кнопки. Это исключает замерзание аппарата.
Контейнер для сухого льда GRP
- Оптимальная изоляция сухого льда.
- Без конденсата
- Машина не замерзает.
Эффективный воздушный поток в устройстве
- Сухой лед транспортируется от устройства к соплу без повреждений.
- Максимальная эффективность очистки.
Барабан с заземляющим тросом
- Легко заземлить на взрывоопасных объектах.
- Защищает от искрения между пользователем и объектом.
- Удобство распыления.
Интегрированный масло-и водоотделитель
- Отсутствие обледенения устройства.
Современный держатель пистолета
- Пистолет надежно хранится.
Встроенный отсек для хранения сопел и инструментов
- Все всегда под рукой - непосредственно на аппарате.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (кВт)
|0,6
|Каркас/рама
|Нержавеющая сталь (1.4301)
|Длина кабеля (м)
|7
|Давление воздуха (бар/МПа)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Качество воздуха
|Сухой, без примесей масла
|Поток воздуха (м³/мин)
|2 - 12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|125
|Загрузка сухого льда (кг)
|40
|Гранулы сухого льда (диаметр) (мм)
|3
|Расход сухого льда (кг/ч)
|30 - 120
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|91
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|101,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1000 x 800 x 1300
Комплектация
- Кейс для сопел с пенопластовой вкладкой
- Силиконовая мазь для сопел
- Плоское сопло
- Вставка для веерного сопла: 8 мм
- Гаечный ключ (для замены сопел): 2 шт.
- Точечное сопло, XL, длинное
- Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой
- Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)
Оснащение
- Переключитесь в режим "только воздух" или "лед и воздух"
- Электронное управление
- С интегрированным устройством перемотки провода заземления
- Сепаратор для отделения воды и масла
Видео
Области применения
- Очистка литейных форм и литейной оснастки.
- Снятие заусенцев с пластмассовых деталей.
- Очистка ковочных инструментов
- Очистка печей
- Очистка печатных машин и их окружения
- Очистка деревообрабатывающих машин
- Очистка генераторов, турбин, распределительных шкафов и теплообменников