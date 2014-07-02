Аппарат для чистки сухим льдом IB 15/120

Новый гранулятор сухого льда IB 15/120 является еще более мощным, чем его предшественник, а также имеет прочную конструкцию и чрезвычайно надежную технологию.

Новый гранулятор сухого льда IB 15/120 - мощная, надежная и очень надежная модель. Продуманные до деталей решения, такие как отсек для сопел, устройство для опорожнения контейнера, хомуты и т.д., улучшают общее впечатление, увеличивают уровень комфорта в управлении аппаратом и, в конце концов, сделают работу более приятной. К техническим нововведениям можно отнести улучшенную систему потока воздуха в системе, новые шланги, пистолет и насадки. Результат: значительное повышение производительности. Несмотря на свои размеры, IB 15/120 очень мобильный и его легко может транспортироваться одним человеком как на ровной поверхности, так и, например, по ступенькам.

Особенности и преимущества
Аппарат для чистки сухим льдом IB 15/120: Держатель насадок
Держатель насадок
Струйные сопла и инструменты всегда под рукой. Сопла прикреплен к боковой стороне машины для защиты от грязи.
Аппарат для чистки сухим льдом IB 15/120: Непревзойденная мобильность
Непревзойденная мобильность
Устройство отлично сбалансировано, что позволяет ему легко маневрировать даже на неровных поверхностях. Ручки на передней и задней панели устройства позволяют легко переносить аппарат по лестнице.
Аппарат для чистки сухим льдом IB 15/120: Автоматическае выгрузки остатков сухого льда
Автоматическае выгрузки остатков сухого льда
После завершения работы бункер опустошается одним нажатием кнопки. Это исключает замерзание аппарата.
Контейнер для сухого льда GRP
  • Оптимальная изоляция сухого льда.
  • Без конденсата
  • Машина не замерзает.
Эффективный воздушный поток в устройстве
  • Сухой лед транспортируется от устройства к соплу без повреждений.
  • Максимальная эффективность очистки.
Барабан с заземляющим тросом
  • Легко заземлить на взрывоопасных объектах.
  • Защищает от искрения между пользователем и объектом.
  • Удобство распыления.
Интегрированный масло-и водоотделитель
  • Отсутствие обледенения устройства.
Современный держатель пистолета
  • Пистолет надежно хранится.
Встроенный отсек для хранения сопел и инструментов
  • Все всегда под рукой - непосредственно на аппарате.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (кВт) 0,6
Каркас/рама Нержавеющая сталь (1.4301)
Длина кабеля (м) 7
Давление воздуха (бар/МПа) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Качество воздуха Сухой, без примесей масла
Поток воздуха (м³/мин) 2 - 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 125
Загрузка сухого льда (кг) 40
Гранулы сухого льда (диаметр) (мм) 3
Расход сухого льда (кг/ч) 30 - 120
Род тока (число фаз) (~) 1
Частота (Гц) 50 - 60
Напряжение (В) 220 - 240
Масса (без принадлежностей) (кг) 91
Вес (с аксессуарами) (кг) 101,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1000 x 800 x 1300

Комплектация

  • Кейс для сопел с пенопластовой вкладкой
  • Силиконовая мазь для сопел
  • Плоское сопло
  • Вставка для веерного сопла: 8 мм
  • Гаечный ключ (для замены сопел): 2 шт.
  • Точечное сопло, XL, длинное
  • Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой
  • Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)

Оснащение

  • Переключитесь в режим "только воздух" или "лед и воздух"
  • Электронное управление
  • С интегрированным устройством перемотки провода заземления
  • Сепаратор для отделения воды и масла

Видео

Области применения
  • Очистка литейных форм и литейной оснастки.
  • Снятие заусенцев с пластмассовых деталей.
  • Очистка ковочных инструментов
  • Очистка печей
  • Очистка печатных машин и их окружения
  • Очистка деревообрабатывающих машин
  • Очистка генераторов, турбин, распределительных шкафов и теплообменников
Принадлежности
