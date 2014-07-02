Апарат для чищення сухим льодом IB 15/120
Новий гранулятор сухого льоду IB 15/120 є ще більш потужним, ніж його попередник, а також має міцну конструкцію та надзвичайно надійну технологію.
Новий гранулятор сухого льоду IB 15/120 - потужна, надійна і надзвичайно надійна модель. Продумані до деталей рішення, такі як відсік для сопел, пристрій для спорожнення контейнера, хомути тощо, покращують загальне враження, збільшують рівень комфорту в управлінні апаратом та, в решті решт, зроблять роботу більш приємною. До технічних нововведень можна також віднести покращену систему потоку повітря в системі, нові шланги, пістолет та насадки. Результат: значне підвищення продуктивності. Незважаючи на свої розміри, IB 15/120 дуже мобільний та легко переноситься однією особою як на рівній поверхні, так і, наприклад, по східцях.
Особливості та переваги
Тримач насадокСтруменеві сопла і інструменти завжди під рукою. Сопла прикріплений до бічної сторони машини для захисту від бруду.
Неперевершена мобільністьПристрій відмінно збалансований, що дозволяє йому легко маневрувати навіть на нервіній поверхні. Ручки на передній і задній панелі пристрою дозволяє легко переносити апарат по сходах.
Автоматичне вивантаження залишків сухого льодуПісля завершення роботи бункер спустошується одним натисканням кнопки. Це виключає замерзання апарату.
Контейнер для сухого льоду GRP
- Оптимальна ізоляція сухого льоду.
- Без конденсату
- Машина не замерзає.
Ефективний повітряний потік в пристрої
- Сухий лід транспортується від пристрою до сопла без ушкоджень.
- Максимальна ефективність очищення.
Барабан з заземлюючим тросом
- Легко заземлення на вибухонебезпечних об'єктах.
- Захищає від іскріння між користувачем і об'єктом.
- Зручність розпилення.
Інтегрований масло-і водовіддільник
Сучасний тримач пістолета
- Пістолет надійно зберігаються.
Вбудований відсік для зберігання сопел та інструментів
- Все завжди під рукою - безпосередньо на апараті.
Специфікації
Технічні характеристики
|Споживана потужність (кВт)
|0,6
|Довжина кабелю. (м)
|7
|Тиск повітря (бар/МПа)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Якість повітря
|Сухий, без домішок масла
|Витрата повітря (м³/хв)
|2 - 12
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|125
|Місткість сухого льоду (кг)
|40
|Гранули сухого льоду (діаметр) (мм)
|3
|Витрати сухого льоду (кг/год)
|30 - 120
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Напруга (В)
|220 - 240
|Маса (без приладдя) (кг)
|91
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|101,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1000 x 800 x 1300
Комплектація
- Кейс для сопел з пінопластовою вкладкою
- Силіконове мастило для сопел
- Пласке сопло
- Вставка для плаского сопла: 8 мм
- Гайковий ключ (для заміни сопел): 2 шт.
- Точкове сопло, XL, довге
- Шланг з електричною підводкою і швидкодіючою муфтою
- Пістолет (ергономічний та безпечний)
Оснащення
- Перемикач на "тільки повітря" і "повітря і лід"
- Електронне управління
- Барабан з заземлюючим тросом
- Інтегрований масло- і водовіддільник
Відео
Області застосування
- Очищення ливарних форм і ливарного оснащення.
- Зняття задирок з пластмасових деталей.
- Очищення ковочних інструментів
- Очищення печей
- Очищення друкарських машин та їх оточння
- Очищення деревообробних машин
- Очищення генераторів, турбін, розподільних шаф і теплообмінників