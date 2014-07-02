Апарат для чищення сухим льодом IB 15/120

Новий гранулятор сухого льоду IB 15/120 є ще більш потужним, ніж його попередник, а також має міцну конструкцію та надзвичайно надійну технологію.

Новий гранулятор сухого льоду IB 15/120 - потужна, надійна і надзвичайно надійна модель. Продумані до деталей рішення, такі як відсік для сопел, пристрій для спорожнення контейнера, хомути тощо, покращують загальне враження, збільшують рівень комфорту в управлінні апаратом та, в решті решт, зроблять роботу більш приємною. До технічних нововведень можна також віднести покращену систему потоку повітря в системі, нові шланги, пістолет та насадки. Результат: значне підвищення продуктивності. Незважаючи на свої розміри, IB 15/120 дуже мобільний та легко переноситься однією особою як на рівній поверхні, так і, наприклад, по східцях.

Особливості та переваги
Апарат для чищення сухим льодом IB 15/120: Тримач насадок
Тримач насадок
Струменеві сопла і інструменти завжди під рукою. Сопла прикріплений до бічної сторони машини для захисту від бруду.
Апарат для чищення сухим льодом IB 15/120: Неперевершена мобільність
Неперевершена мобільність
Пристрій відмінно збалансований, що дозволяє йому легко маневрувати навіть на нервіній поверхні. Ручки на передній і задній панелі пристрою дозволяє легко переносити апарат по сходах.
Апарат для чищення сухим льодом IB 15/120: Автоматичне вивантаження залишків сухого льоду
Автоматичне вивантаження залишків сухого льоду
Після завершення роботи бункер спустошується одним натисканням кнопки. Це виключає замерзання апарату.
Контейнер для сухого льоду GRP
  • Оптимальна ізоляція сухого льоду.
  • Без конденсату
  • Машина не замерзає.
Ефективний повітряний потік в пристрої
  • Сухий лід транспортується від пристрою до сопла без ушкоджень.
  • Максимальна ефективність очищення.
Барабан з заземлюючим тросом
  • Легко заземлення на вибухонебезпечних об'єктах.
  • Захищає від іскріння між користувачем і об'єктом.
  • Зручність розпилення.
Інтегрований масло-і водовіддільник
Сучасний тримач пістолета
  • Пістолет надійно зберігаються.
Вбудований відсік для зберігання сопел та інструментів
  • Все завжди під рукою - безпосередньо на апараті.
Специфікації

Технічні характеристики

Споживана потужність (кВт) 0,6
Довжина кабелю. (м) 7
Тиск повітря (бар/МПа) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Якість повітря Сухий, без домішок масла
Витрата повітря (м³/хв) 2 - 12
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 125
Місткість сухого льоду (кг) 40
Гранули сухого льоду (діаметр) (мм) 3
Витрати сухого льоду (кг/год) 30 - 120
Рід струму (число фаз) (~) 1
Частота (Гц) 50 - 60
Напруга (В) 220 - 240
Маса (без приладдя) (кг) 91
Вага (з аксесуарами) (кг) 101,5
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1000 x 800 x 1300

Комплектація

  • Кейс для сопел з пінопластовою вкладкою
  • Силіконове мастило для сопел
  • Пласке сопло
  • Вставка для плаского сопла: 8 мм
  • Гайковий ключ (для заміни сопел): 2 шт.
  • Точкове сопло, XL, довге
  • Шланг з електричною підводкою і швидкодіючою муфтою
  • Пістолет (ергономічний та безпечний)

Оснащення

  • Перемикач на "тільки повітря" і "повітря і лід"
  • Електронне управління
  • Барабан з заземлюючим тросом
  • Інтегрований масло- і водовіддільник

Відео

Області застосування
  • Очищення ливарних форм і ливарного оснащення.
  • Зняття задирок з пластмасових деталей.
  • Очищення ковочних інструментів
  • Очищення печей
  • Очищення друкарських машин та їх оточння
  • Очищення деревообробних машин
  • Очищення генераторів, турбін, розподільних шаф і теплообмінників
Аксесуари
Загальна інформація
