Новий гранулятор сухого льоду IB 15/120 - потужна, надійна і надзвичайно надійна модель. Продумані до деталей рішення, такі як відсік для сопел, пристрій для спорожнення контейнера, хомути тощо, покращують загальне враження, збільшують рівень комфорту в управлінні апаратом та, в решті решт, зроблять роботу більш приємною. До технічних нововведень можна також віднести покращену систему потоку повітря в системі, нові шланги, пістолет та насадки. Результат: значне підвищення продуктивності. Незважаючи на свої розміри, IB 15/120 дуже мобільний та легко переноситься однією особою як на рівній поверхні, так і, наприклад, по східцях.