Подметальная машина KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R D Classic подметально-всасывающая машина с карманным фильтром с большой площадью фильтующей поверхности, надежной цельнометаллической рамой, гидравлическим приводом на задние колеса, гибким прижимом щетки. Характеризуется простотой в эксплуатации.

КМ 150/500 R индустриально-промышленная подметальная машина для для эксплуатации в тяжелых условиях в строительстве, металлообрабатывающей промышленности и других отраслях с интенсивным образованием грязи и отходов. Надежная подметальная машина с сидением для оператора, удобно и легко управляется с помощью рычагов. Потрясающий контейнера опорожняется с помощью гидравлического подъема контейнера. Бункер - контейнер от мусора опорожняется с помощью гидравлического подъемника. Огромный контейнер 500 л, позволяет работать долго и без остановок. Машина разработана для интенсивной эксплуатации в самых тяжелых условиях благодаря прочной стальной раме шасси с защитой от коррозии. Гидравлический привод на задние колеса обеспечивает хорошую маневренность даже в ограниченном пространстве. Другой особенностью является гибкая система прижима щетки, которая гарантирует оптимальный результат подметания на различных поверхности пола, при снижении износа щеток. Все детали легко доступны для технического обслуживания и ремонта. Стандартные цельные резиновые шины позволяют работать без остановок на всех типах грунта.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 150/500 R D Classic: Гидравлический задний привод с цельнорезиновыми шинами
Гидравлический задний привод с цельнорезиновыми шинами
Хорошая маневренность и управляемость даже в ограниченном пространстве. Работает даже на острых поверхностях, не вызывая проколов шин.
Подметальная машина KM 150/500 R D Classic: Карманный фильтр большой площади с вибрационным двигателем
Карманный фильтр большой площади с вибрационным двигателем
Большая площадь фильтра для уборки без пыли. Очистка с помощью вибромотора.
Подметальная машина KM 150/500 R D Classic: Прочное стальное шасси с множественной защитой от коррозии
Прочное стальное шасси с множественной защитой от коррозии
Может использоваться в тяжелых условиях работы. Надежная машина и компоненты.
Надежность
  • Очень простая технология с проверенными компонентами: полностью гидравлический привод, электрический, а не электронный.
  • Легкий доступ ко всем техническим компонентам.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
  • Отходы могут быть опорожнены безопасно, легко и бесконтактно.
  • Легкий подъем контейнера до 1,52 м.
Принцип сметания
  • Хороший прием мелких и крупных отходов.
  • Низкое рассеивание пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Привод ходовой части Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя Yanmar
Мощность привода (кВт) 15,8
Макс. производительность по площади (м²/ч) 18000
Рабочая ширина (мм) 1200
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1500
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1800
Бункер (л) 500
Преодолеваемый подъем (%) 18
Рабочая скорость (км/ч) 12
Площадь поверхности фильтра (м²) 10,5
Вес (с аксессуарами) (кг) 1400
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2442 x 1570 x 1640

Комплектация

  • Карманный фильтр
  • Колеса (твердый каучук)

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Принцип сметания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
Подметальная машина KM 150/500 R D Classic

Видео

Области применения
  • Заводы по переработке строительных материалов
  • Литейные заводы
  • Металлообрабатывающие заводы
  • Складские помещения
  • Строительные площадки
  • Металлургический и сталелитейный заводы
  • Заводы по переработке материалов
Принадлежности
