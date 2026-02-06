Підмітальна машина KM 150/500 R D Classic
KM 150/500 R D Classic підмітально-всмоктувальна машина з кишеньковим фільтром з великою фільтруючою площею, надійною суцільнометалевою рамою, гідравлічним приводом на задні колеса, гнучким притиском щітки. Характеризується простотою в експлуатації.
КМ 150/500 R D Classic індустріально-промислова підмітальна машина призначена для експлуатації у важких умовах на будівництві, на підприємствах металообробної промисловості та інших галузях з інтенсивним утворенням бруду і відходів. Надійна підмітальна машина з сидінням для оператора, зручно і легко управляється за допомогою важелів. Бункер - контейнер спорожняється від сміття за допомогою гідравлічного підйомника. Величезний контейнер 500 л, дозволяє працювати довго і без зупинок. Машина розроблена для інтенсивної експлуатації в найважчих умовах завдяки міцній сталевій рамі з захистом від корозії. Гідравлічний привід на задні колеса забезпечує хорошу маневреність навіть в обмеженому просторі. Іншою особливістю є гнучка система притиску щітки, яка гарантує оптимальний результат підмітання на різних підлогових покриттях, при зниженні зносу щіток. Всі деталі легко доступні для технічного обслуговування і ремонту. Стандартні цільні гумові шини дозволяють працювати без зупинок на всіх типах грунту.
Особливості та переваги
Гідравлічний привід на задні колесаХороша маневреність і керованість навіть в умовах обмеженого простору. Працює навіть на ріжучих поверхнях, не викликаючи прокол шин.
Великий кишеньковий фільтр з пристроєм віброочисткиВелика площа фільтра, що запобігає пилоутворенню Очищення за допомогою вібро-мотора
Міцна сталева рама шасі з захистом від корозії.Може використовуватися в жорстких робочих умовах. Довговічна машина і комплектуючі
Простота в обслуговуванні
- Прості і випробувані технічні рішення: гідравлічний привід і електрообладнання замість електроніки.
- Простий доступ до всіх технічних компонентів
Гідравлічне розвантаження бункера
- Сміття висипається безпечно, легко і не стикаючись з ним.
- Підйом контейнера без зусиль до 1,52 м.
Принцип замітання
- Ефективний збір дрібного і крупного сміття.
- Прибирання не супроводжується підйомом пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Привід ходової частини
|4-тактний двигун
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність приводу (кВт)
|15,8
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|18000
|Робоча ширина (мм)
|1200
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1500
|Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм)
|1800
|Бункер (л)
|500
|Допустимий кут підйому (%)
|18
|Робоча швидкість (км/год)
|12
|Площа поверхні фільтра (м²)
|10,5
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|1400
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|2442 x 1570 x 1640
Комплектація
- Кишеньковий фільтр
- Колеса (твердий каучук)
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Регульована циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Принцип замітання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
Відео
Області застосування
- Заводи з виробництва будівельних матеріалів
- Металоливарні заводи
- Металообробні підприємства
- Складські приміщення
- Будівельні майданчики
- Заводи чорної металургії
- Підприємства важкої промисловості