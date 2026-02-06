Подметальная машина KM 170/600 R D Classic

Дизельная гидравлическая KM 170/600 R D Classic – это самая большая подметально-всасывающая машина для сбора тяжелого и грубого мусора на сильнозагрязненных территориях, например, на литейных заводах.

Экономичный дизельный привод, высокая производительность, прочная конструкция: наша промышленная подметально-всасывающая машина KM 170/600 R D Classic была разработана для работы в тяжелых условиях эксплуатации, в таких отраслях, как строительство, металлообработка и литье. Крупный мусор, а также мелкие отходы надежно оседают в бункере. Во время уборки роликовая щетка автоматически приспосабливается к неровностям поверхности и обеспечивает равномерное подметание в любых условиях эксплуатации. Высокопроизводительная система карманного фильтра и его автоматическая очистка гарантируют стабильную производительность уборки. Как опция, предлагается удобная в использовании система плоского складчатого фильтра или надежная система круглого фильтра. Машина чрезвычайно удобна для оператора благодаря интуитивному управлению с использованием системы рычагов. Кроме того, работы по техобслуживанию, такие как замена щетки, могут быть выполнены в кратчайшие сроки без использования каких-либо инструментов, а удобная разгрузка бункера для отходов значительно облегчает работу оператора.

Особенности и преимущества
Эффективная система карманного фильтра
  • Эффективно минимизирует образование пыли при подметании.
  • Как опция, предлагается удобная в использовании система плоского складчатого фильтра или надежная система круглого фильтра.
  • Чрезвычайно эффективная очистка.
Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
  • Интуитивное управление с помощью системы рычагов.
  • Основную подметальную щетку и фильтр можно легко заменить без использования инструментов.
  • Легкий доступ ко всем основным компонентам.
Автоматическая очистка фильтра
  • Регулярная очистка продлевает срок службы фильтра.
  • Снижает образование пыли даже в экстремальных условиях эксплуатации.
  • Надежно работает со всеми доступными системами фильтров.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • Легко адаптируется к индивидуальным требованиям очистки.
  • Впечатляющее оснащение (например, комфортабельная кабина, кондиционер, обогрев).
  • Опционально доступны: рабочее освещение, система распыления воды или вторая боковая щетка.
Прочная конструкция для безопасной работы
  • Возможность эксплуатации в экстремальных условиях.
  • Длительный срок службы всех компонентов аппарата.
  • Входящий в стандартную комплектацию проблесковый маячок повышает безопасность для оператора и окружающих.
Принцип сметания
  • Гарантирует хорошие результаты уборки даже при сборе мелкого мусора.
  • Исключает проблемы со сбором крупного мусора.
  • Отличается низким пылеобразованием.
Четырехколесное шасси
  • Улучшает сцепление на скользкой и неровной поверхности.
  • Повышает комфорт и безопасность езды.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Привод ходовой части Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя Kubota
Мощность привода (кВт) 18,5
Макс. производительность по площади (м²/ч) 23800
Рабочая ширина (мм) 1350
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1700
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 2000
Бункер (л) 600
Преодолеваемый подъем (%) 18
Рабочая скорость (км/ч) 14
Площадь поверхности фильтра (м²) 13
Вес (с аксессуарами) (кг) 1698
Масса рабочая (кг) 1695
Вес (с упаковкой) (кг) 1698
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2742 x 1904 x 2213

Комплектация

  • Карманный фильтр
  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Принцип сметания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
Подметальная машина KM 170/600 R D Classic

Видео

Области применения
  • Для использования в литейной, металлургической и тяжелой промышленности
  • Идеально подходит для использования на строительных площадках
  • Для использования в металлообрабатывающей промышленности и в производственных цехах
  • Также подходит для применения в открытых залах, внешних складах и погрузочных терминалах
Принадлежности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.