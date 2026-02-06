Экономичный дизельный привод, высокая производительность, прочная конструкция: наша промышленная подметально-всасывающая машина KM 170/600 R D Classic была разработана для работы в тяжелых условиях эксплуатации, в таких отраслях, как строительство, металлообработка и литье. Крупный мусор, а также мелкие отходы надежно оседают в бункере. Во время уборки роликовая щетка автоматически приспосабливается к неровностям поверхности и обеспечивает равномерное подметание в любых условиях эксплуатации. Высокопроизводительная система карманного фильтра и его автоматическая очистка гарантируют стабильную производительность уборки. Как опция, предлагается удобная в использовании система плоского складчатого фильтра или надежная система круглого фильтра. Машина чрезвычайно удобна для оператора благодаря интуитивному управлению с использованием системы рычагов. Кроме того, работы по техобслуживанию, такие как замена щетки, могут быть выполнены в кратчайшие сроки без использования каких-либо инструментов, а удобная разгрузка бункера для отходов значительно облегчает работу оператора.