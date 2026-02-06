Подметальная машина KM 170/600 R D Classic
Дизельная гидравлическая KM 170/600 R D Classic – это самая большая подметально-всасывающая машина для сбора тяжелого и грубого мусора на сильнозагрязненных территориях, например, на литейных заводах.
Экономичный дизельный привод, высокая производительность, прочная конструкция: наша промышленная подметально-всасывающая машина KM 170/600 R D Classic была разработана для работы в тяжелых условиях эксплуатации, в таких отраслях, как строительство, металлообработка и литье. Крупный мусор, а также мелкие отходы надежно оседают в бункере. Во время уборки роликовая щетка автоматически приспосабливается к неровностям поверхности и обеспечивает равномерное подметание в любых условиях эксплуатации. Высокопроизводительная система карманного фильтра и его автоматическая очистка гарантируют стабильную производительность уборки. Как опция, предлагается удобная в использовании система плоского складчатого фильтра или надежная система круглого фильтра. Машина чрезвычайно удобна для оператора благодаря интуитивному управлению с использованием системы рычагов. Кроме того, работы по техобслуживанию, такие как замена щетки, могут быть выполнены в кратчайшие сроки без использования каких-либо инструментов, а удобная разгрузка бункера для отходов значительно облегчает работу оператора.
Особенности и преимущества
Эффективная система карманного фильтра
- Эффективно минимизирует образование пыли при подметании.
- Как опция, предлагается удобная в использовании система плоского складчатого фильтра или надежная система круглого фильтра.
- Чрезвычайно эффективная очистка.
Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- Интуитивное управление с помощью системы рычагов.
- Основную подметальную щетку и фильтр можно легко заменить без использования инструментов.
- Легкий доступ ко всем основным компонентам.
Автоматическая очистка фильтра
- Регулярная очистка продлевает срок службы фильтра.
- Снижает образование пыли даже в экстремальных условиях эксплуатации.
- Надежно работает со всеми доступными системами фильтров.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- Легко адаптируется к индивидуальным требованиям очистки.
- Впечатляющее оснащение (например, комфортабельная кабина, кондиционер, обогрев).
- Опционально доступны: рабочее освещение, система распыления воды или вторая боковая щетка.
Прочная конструкция для безопасной работы
- Возможность эксплуатации в экстремальных условиях.
- Длительный срок службы всех компонентов аппарата.
- Входящий в стандартную комплектацию проблесковый маячок повышает безопасность для оператора и окружающих.
Принцип сметания
- Гарантирует хорошие результаты уборки даже при сборе мелкого мусора.
- Исключает проблемы со сбором крупного мусора.
- Отличается низким пылеобразованием.
Четырехколесное шасси
- Улучшает сцепление на скользкой и неровной поверхности.
- Повышает комфорт и безопасность езды.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Привод ходовой части
|Четырехтактный двигатель
|Производитель двигателя
|Kubota
|Мощность привода (кВт)
|18,5
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|23800
|Рабочая ширина (мм)
|1350
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1700
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|2000
|Бункер (л)
|600
|Преодолеваемый подъем (%)
|18
|Рабочая скорость (км/ч)
|14
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|13
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|1698
|Масса рабочая (кг)
|1695
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1698
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2742 x 1904 x 2213
Комплектация
- Карманный фильтр
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
Видео
Области применения
- Для использования в литейной, металлургической и тяжелой промышленности
- Идеально подходит для использования на строительных площадках
- Для использования в металлообрабатывающей промышленности и в производственных цехах
- Также подходит для применения в открытых залах, внешних складах и погрузочных терминалах