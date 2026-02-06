Підмітальна машина KM 170/600 R D Classic
Особливості та переваги
Простота управління і обслуговування
Автоматичне очищення фільтра
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
- Зручна адаптація до індивідуальних потреб прибирання
- Вражаюче оснащення (наприклад, комфортабельна кабіна, кондиціонер, обігрів).
Міцна конструкція для безпечної роботи
- Можливість експлуатації в екстремальних умовах.
- Довгий термін служби всіх компонентів апарату.
- Проблисковий маячок підвищує безпеку для оператора і оточуючих. Входить в стандартну комплектацію.
Принцип замітання
- Гарантує хороші результати прибирання навіть при зборі дрібного сміття.
- Виключає проблеми зі збором крупного сміття.
- Відрізняється низьким пилоутворенням.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Привід ходової частини
|4-тактний двигун
|Виробник двигуна
|Kubota
|Потужність приводу (кВт)
|18,5
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|23800
|Робоча ширина (мм)
|1350
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1700
|Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм)
|2000
|Бункер (л)
|600
|Допустимий кут підйому (%)
|18
|Робоча швидкість (км/год)
|14
|Площа поверхні фільтра (м²)
|13
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|1698
|Робоча маса (кг)
|1695
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1698
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|2742 x 1904 x 2213
Комплектація
- Кишеньковий фільтр
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Регульована циліндрична щітка
- Плаваюча циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Принцип замітання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
