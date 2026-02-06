Підмітальна машина KM 170/600 R D Classic

Особливості та переваги
Простота управління і обслуговування
Автоматичне очищення фільтра
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
  • Зручна адаптація до індивідуальних потреб прибирання
  • Вражаюче оснащення (наприклад, комфортабельна кабіна, кондиціонер, обігрів).
Міцна конструкція для безпечної роботи
  • Можливість експлуатації в екстремальних умовах.
  • Довгий термін служби всіх компонентів апарату.
  • Проблисковий маячок підвищує безпеку для оператора і оточуючих. Входить в стандартну комплектацію.
Принцип замітання
  • Гарантує хороші результати прибирання навіть при зборі дрібного сміття.
  • Виключає проблеми зі збором крупного сміття.
  • Відрізняється низьким пилоутворенням.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Дизель
Привід ходової частини 4-тактний двигун
Виробник двигуна Kubota
Потужність приводу (кВт) 18,5
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 23800
Робоча ширина (мм) 1350
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 1700
Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм) 2000
Бункер (л) 600
Допустимий кут підйому (%) 18
Робоча швидкість (км/год) 14
Площа поверхні фільтра (м²) 13
Вага (з аксесуарами) (кг) 1698
Робоча маса (кг) 1695
Вага (з упаковкою) (кг) 1698
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 2742 x 1904 x 2213

Комплектація

  • Кишеньковий фільтр
  • Колеса з пневматичними шинами

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Автоматичне очищення фільтра
  • Регульована циліндрична щітка
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Рульовий механізм із підсилювачем
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Принцип замітання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Гідравлічне розвантаження бункера
  • Використання на відкритому повітрі
  • Лічильник напрацювання
  • Функція підмітання (можна відключити)
  • Автоматичне відхилення бічної щітки
Підмітальна машина KM 170/600 R D Classic

Відео

Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.