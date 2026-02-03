Однодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic - надёжный однодисковый аппарат для решения различных задач по очистке разнообразных напольных покрытий. Оснащается необслуживаемым планетарным редуктором и мощным двигателем - 1500 Вт.
Очень надежная и прочная однодисковая машина BDS 43/150 C Classic отличается превосходным соотношением цены и производительности, а также является очень универсальной, благодаря возможности глубокой очистки самых различных напольных покрытий. Мощный двигатель в 1500 Вт с высоким крутящим моментом обеспечивает эффективную тщательную очистку как твердых полов, так и эластичных и текстильных покрытий. Рабочая ширина полотера BDS 43/150 C Classic - 430 мм, это идеально подходит для решения большинства задач уборки и очистки при обслуживании объектов коммерческой недвижимости. Кроме того, необслуживаемый планетарный редуктор, изготовленный из износостойких металлических шестерен, обеспечивает длительный срок службы, значительно меньший износ и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с машинами с ременным приводом. В комплект поставки аппарата также входит падодержатель.
Особенности и преимущества
Мощный двигательЧрезвычайно прочная и долговечная конструкция. Мощная для широкого спектра применений. Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Надежный механизм планетарной передачиПрочные металлические шестерни. Сокрашение затрат на техобслуживание по сравнению с аппаратами с ременной передачей. Более высокий крутящий момент по сравнению с обычной ременной передачей. Тихий, долговечный и не требующий обслуживания.
Универсальные возможностиУдобное и простое обслуживание. Очень хорошая балансировка и легкое управление.
Дополнительная розетка
- Для подключения всасывающего модуля сокращающего пылеобразование.
- Повышает эффективность очистки.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Рабочая высота (мм)
|90
|Частота вращения щетки (об/мин)
|150
|Давление прижима щетки (кг)
|43
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|44,185
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|940 x 430 x 1105
Комплектация
- Падодержатель
Оснащение
- Бак (опция): 10 л
- Питание от сети
Видео
Области применения
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BDS 43/150 C Classic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.