Однодискова прибиральна машина BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic - надійний однодисковий апарат для вирішення різних завдань з очищення різноманітних підлогових покриттів. Обладнаний необслуговуваним планетарним редуктором і потужним двигуном - 1500 Вт.
Дуже надійна однодискова машина BDS 43/150 C Classic відрізняється чудовим співвідношенням ціни та продуктивності, а також є дуже універсальною, завдяки можливості глибокого очищення різноманітних підлогових покриттів. Потужний двигун 1500 Вт з високим крутним моментом забезпечує ефективне ретельне очищення як твердих підлог, так і еластичних і текстильних покриттів. Робоча ширина аппарату BDS 43/150 C Classic - 430 мм, що ідеально підходить для вирішення більшості завдань прибирання та очищення при обслуговуванні об'єктів комерційної нерухомості. Крім того, необслуговуваний планетарний редуктор, виготовлений із зносостійких металевих шестерень, забезпечує тривалий термін служби, значно зменшує експлуатаційні витрати в порівнянні з машинами з ремінним приводом. У комплект поставки апарату також входить падотримач.
Особливості та переваги
Потужний двигунНадзвичайно міцна та довговічна конструкція. Потужна для широкого спектру застосування. Низькі витрати на експлуатацію та обслуговування.
Надійний механізм планетарної передачіМіцні металеві шестерні. Скорочення витрат на техобслуговування в порівнянні з апаратами з ремінною передачею Більш високий крутний момент у порівнянні зі звичайною ремінною передачею Тихий, довговічний і не вимагає обслуговування
Простота управлінняЗручне і просте обслуговування. Дуже хороше балансування та легке управління.
Додаткова розетка
- Для підключення всмоктуючого модуля, який скорочує пилоутворення
- Підвищує ефективність очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Робоча ширина щіток (мм)
|430
|Робоча висота (мм)
|90
|Частота обертання щітки (об/хв)
|150
|Тиск прижиму щітки (кг)
|43
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|66
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|44,185
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|940 x 430 x 1105
Комплектація
- Падотримач
Оснащення
- Бак (опція): 10 л
- Живлення від мережі
Відео
Області застосування
- Для ретельного очищення будь-яких підлогових покриттів - від твердих до килимових.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BDS 43/150 C Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.