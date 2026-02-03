Дуже надійна однодискова машина BDS 43/150 C Classic відрізняється чудовим співвідношенням ціни та продуктивності, а також є дуже універсальною, завдяки можливості глибокого очищення різноманітних підлогових покриттів. Потужний двигун 1500 Вт з високим крутним моментом забезпечує ефективне ретельне очищення як твердих підлог, так і еластичних і текстильних покриттів. Робоча ширина аппарату BDS 43/150 C Classic - 430 мм, що ідеально підходить для вирішення більшості завдань прибирання та очищення при обслуговуванні об'єктів комерційної нерухомості. Крім того, необслуговуваний планетарний редуктор, виготовлений із зносостійких металевих шестерень, забезпечує тривалий термін служби, значно зменшує експлуатаційні витрати в порівнянні з машинами з ремінним приводом. У комплект поставки апарату також входить падотримач.