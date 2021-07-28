Поломоечная машина BR 30/1 C Bp Pack 18В/3,0 Ач
BR 30/1 C Bp – это новая компактная аккумуляторная поломойная машина для высокогигиеничной уборки всех типов напольных покрытий небольших площадей (рекомендуется для зон до 200 м²).
Данная машина может с легкостью заменить моп, при этом она демонстрирует отличные результаты уборки, быстрое высыхание полов, высокий уровень гигиены и повышенный комфорт. Более того, благодаря функции предварительного подметания она собирает мелкий мусор и моет пол за один шаг. Таким образом, убирать пол пылесосом перед мытьем больше не нужно! Эта поломойная машина работает от высокопроизводительной литий-ионной батареи 18 В на платформе Kärcher Battery Universe. При использовании BR 30/1 C Bp с дезинфицирующим средством RM 732 можно одновременно мыть пол и проводить полноценную дезинфекцию. Машина предназначена для поддерживающей и точечной уборки небольших площадей, таких как гостиничные номера, рестораны, круглосуточные магазины, кафе, школы, медицинские и стоматологические кабинеты, зоны общественного питания и т. д.
Особенности и преимущества
Отличные результаты уборкиРезультаты до 20% лучше, чем при ручной уборке пола. Тщательный сбор грязной воды, чистящих средств, мелкого мусора и волос. Повышает качество уборки и уровень гигиены.
Быстрое время высыханияВремя высыхания до 60% быстрее, чем при ручной уборке пола. Короткое время высыхания снижает риск скольжения на влажных полах. Более короткое время уборки обеспечивает высокую производительность и низкие затраты.
Высокий уровень гигиеныТщательный сбор грязной воды, чистящих средств, мелкого мусора и волос. Гигиеничный процесс уборки для повышения безопасности работы. Снижение риска перекрестного заражения и передачи патогенов.
Парковочное положение с парковочными опорами
- Мокрые ролики не контактируют с полом в парковочном положении.
- Быстросохнущие ролики.
Литий-ионный сменный аккумулятор
- Совместимость с аппаратами 18 В на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Universe.
- Длительный срок службы и время работы, короткое время зарядки, возможность промежуточной подзарядки.
- Производительность до 25% выше по сравнению с сетевыми машинами.
Встроенная функция предварительного подметания с возможностью сбора волос
- Исключает необходимость использования пылесоса.
- Сокращает время уборки до 50%.
- Снижает общие эксплуатационные расходы и затраты на уборку до 50%.
Компактная и прочная конструкция
- Высококачественные и прочные компоненты из металла.
- Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
Подходит для дезинфекции полов с помощью дезинфицирующего средства RM 732
- Снижает и даже предотвращает передачу патогенов, включая SARS-CoV-2.
- Обеспечивает гигиенически чистую среду.
- Высокие стандарты гигиены на рабочем месте сокращают количество дней, на протяжении которых сотрудник отсутствует из-за болезней.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|300
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|1 / 0,7
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|200
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|3
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 200 (3,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 60
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|39 / 65
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|500 - 650
|Давление прижима щетки (г/см²)
|40
|Расход воды (мл/мин)
|30
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 55
|Потребляемая мощность (Вт)
|70
|Полная нормативная масса (кг)
|12
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,1
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|340 x 305 x 1200
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Идеальное решение для офисов, медицинских кабинетов, приемных, отелей и ресторанов
- Для уборки полов в столовых, школах и больницах
- Идеально подходит для уборки офисных и административных зданий, магазинов, гостиниц, школ, столовых, поликлиник или больниц
Принадлежности
Запчасти для BR 30/1 C Bp Pack 18В/3,0 Ач
