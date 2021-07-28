Дана машина може з легкістю замінити моп, при цьому вона демонструє відмінні результати прибирання, швидке висихання підлоги, високий рівень гігієни та підвищений комфорт. Більше того, завдяки функції попереднього підмітання вона збирає дрібне сміття і миє підлогу за один крок. Таким чином, прибирати підлогу пилососом перед миттям більше не потрібно! Ця підлогомийна машина працює від високопродуктивної літій-іонної батареї 18 В на платформі Kärcher Battery Universe. При використанні BR 30/1 C Bp з дезінфікуючим засобом RM 732 можна одночасно мити підлогу і проводити повноцінну дезінфекцію. Машина призначена для підтримуючого та швидкого прибирання невеликих площ, таких як готельні номери, ресторани, цілодобові магазини, кафе, школи, медичні та стоматологічні кабінети, зони громадського харчування і т. д.