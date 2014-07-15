Поломоечная машина BR 30/4 C Adv
Суперкомпактная и благодаря весу всего 12 кг суперлегкая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C является мощной инновационной альтернативой ручной уборке твердых поверхностей площадью от 20 до 200 м². По окончании уборки пол быстро становится сухим, благодаря чему по нему можно тотчас начинать ходить, не боясь поскользнуться. Идеальный вариант для уборки в небольших магазинах, супермаркетах, ресторанах, заправочных станциях, санитарных зонах, барах и кафе отелей, а также в качестве дополнения к имеющимся поломойно-всасывающим машинам. С насадкой для ручной уборки в труднодоступных углах. С цилиндрической щеткой из микроволокна специально для чистки плит из керамогранита.
Сверхкомпактная сетевая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep Adv благодаря вертикальному дизайну, такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Давление прижима щётки устройства в 10 раз больше, чем у обычной швабры. Роликовая щётка вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина собирает воду, как при движении вперёд, так и назад. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. Это позволяет размыть стойкие загрязнения с последующим их удалением. Дополнительно имеет функцию всасывания с помощью ручной насадки, что незаменимо для удаления влаги из самых труднодоступных мест. Также подходит для очистки ковровых покрытий (необходимо использовать дополнительный монтажный комплект для чистки ковров).
Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щеткаДавление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке. Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы. Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборкиМягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад. Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Съемные баки
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|300
|Ширина всасывающей балки (мм)
|300
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|4 / 4
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|200
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|130
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1450
|Давление прижима щетки (г/см²)
|100
|Расход воды (л/мин)
|0,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 72
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|820
|Цвет
|антрацит
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|495 x 340 x 1145
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
- Роликовая щетка из микроволокна: 1 шт.
- Колеса для транспортировки
- 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.
- Насадка для ручной уборки
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
Видео
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BR 30/4 C Adv
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.