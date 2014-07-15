Надкомпактна мережева підлогомийно-всмоктуюча машина BR 30/4 C Ep Adv завдяки вертикальному дизайну, така ж маневрена, як і вертикальний пилосос. Тиск прижиму щітки пристрою в 10 разів більше, ніж у звичайної швабри. Роликова щітка обертається зі швидкістю 1500 об/хв. Машина збирає воду, як при русі вперед, так і назад. Для видалення стійких забруднень всмоктуюча балка може бути піднята за допомогою ножної педалі. Це дозволяє розмити стійкі забруднення з подальшим видаленням. Додатково має функцію всмоктування за допомогою ручної насадки для видалення вологи з найбільш важкодоступних місць. Також підходить для очищення килимових покриттів (необхідно використовувати додатковий монтажний комплект для очищення килимів).