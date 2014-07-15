Підлогомийна машина BR 30/4 C Adv

Суперкомпактна і завдяки вазі всього 12 кг суперлегка підлогомийно-всмоктуюча машина BR 30/4 C – потужна інноваційна альтернатива ручному прибиранню твердих поверхонь площею від 20 до 200 м². Після закінчення прибирання підлога швидко висихає, завдяки чому по ній можна відразу починати ходити, не боячись послизнутися. Ідеальний варіант для прибирання в невеликих магазинах, супермаркетах, ресторанах, заправних станціях, санітарних зонах, барах і кафе готелів, а також у якості доповнення до наявних підлогомийно-всмоктуючих машин. З насадкою для ручного прибирання в важкодоступних місцях. З циліндричної щіткою з мікроволокна спеціально для очищення плит з керамограніта.

Надкомпактна мережева підлогомийно-всмоктуюча машина BR 30/4 C Ep Adv завдяки вертикальному дизайну, така ж маневрена, як і вертикальний пилосос. Тиск прижиму щітки пристрою в 10 разів більше, ніж у звичайної швабри. Роликова щітка обертається зі швидкістю 1500 об/хв. Машина збирає воду, як при русі вперед, так і назад. Для видалення стійких забруднень всмоктуюча балка може бути піднята за допомогою ножної педалі. Це дозволяє розмити стійкі забруднення з подальшим видаленням. Додатково має функцію всмоктування за допомогою ручної насадки для видалення вологи з найбільш важкодоступних місць. Також підходить для очищення килимових покриттів (необхідно використовувати додатковий монтажний комплект для очищення килимів).

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BR 30/4 C Adv: Висока швидкість обертання щітки
Висока швидкість обертання щітки
У 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні. Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви. Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.
Підлогомийна машина BR 30/4 C Adv: Підлога відразу суха після прибирання
Підлога відразу суха після прибирання
М'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад. Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.
Підлогомийна машина BR 30/4 C Adv: Баки знімаються з корпусу
Баки знімаються з корпусу
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Живлення від мережі
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 300
Ширина всмоктуючої балки (мм) 300
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 4 / 4
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 200
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 130
Частота обертання щітки (об/хв) 1450
Тиск прижиму щітки (г/см²) 100
Витрата води (л/хв) 0,3
Рівень звукового тиску (дБ(А)) макс. 72
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Споживана потужність (Вт) 820
Колір антрацит
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 495 x 340 x 1145

Комплектація

  • Обертова щітка: 1 шт.
  • Роликова щітка з мікроволокна: 1 шт.
  • Колеса для транспортування
  • 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.
  • Насадка для ручного прибирання

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
  • Живлення від мережі
Підлогомийна машина BR 30/4 C Adv

Відео

Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BR 30/4 C Adv

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Загальна інформація
