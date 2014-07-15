Підлогомийна машина BR 30/4 C Adv
Суперкомпактна і завдяки вазі всього 12 кг суперлегка підлогомийно-всмоктуюча машина BR 30/4 C – потужна інноваційна альтернатива ручному прибиранню твердих поверхонь площею від 20 до 200 м². Після закінчення прибирання підлога швидко висихає, завдяки чому по ній можна відразу починати ходити, не боячись послизнутися. Ідеальний варіант для прибирання в невеликих магазинах, супермаркетах, ресторанах, заправних станціях, санітарних зонах, барах і кафе готелів, а також у якості доповнення до наявних підлогомийно-всмоктуючих машин. З насадкою для ручного прибирання в важкодоступних місцях. З циліндричної щіткою з мікроволокна спеціально для очищення плит з керамограніта.
Надкомпактна мережева підлогомийно-всмоктуюча машина BR 30/4 C Ep Adv завдяки вертикальному дизайну, така ж маневрена, як і вертикальний пилосос. Тиск прижиму щітки пристрою в 10 разів більше, ніж у звичайної швабри. Роликова щітка обертається зі швидкістю 1500 об/хв. Машина збирає воду, як при русі вперед, так і назад. Для видалення стійких забруднень всмоктуюча балка може бути піднята за допомогою ножної педалі. Це дозволяє розмити стійкі забруднення з подальшим видаленням. Додатково має функцію всмоктування за допомогою ручної насадки для видалення вологи з найбільш важкодоступних місць. Також підходить для очищення килимових покриттів (необхідно використовувати додатковий монтажний комплект для очищення килимів).
Особливості та переваги
Висока швидкість обертання щіткиУ 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні. Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви. Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.
Підлога відразу суха після прибиранняМ'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад. Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.
Баки знімаються з корпусу
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|300
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|300
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|4 / 4
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|200
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|130
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1450
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|100
|Витрата води (л/хв)
|0,3
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|макс. 72
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Споживана потужність (Вт)
|820
|Колір
|антрацит
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|495 x 340 x 1145
Комплектація
- Обертова щітка: 1 шт.
- Роликова щітка з мікроволокна: 1 шт.
- Колеса для транспортування
- 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.
- Насадка для ручного прибирання
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Живлення від мережі
