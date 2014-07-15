Поломоечная машина BR 40/10 C
Представляем модель BR 40/10 – преемника BR 400, самую экономичную машину в своем классе. Эта компактная и мощная машина имеет рабочую ширину 400 мм и бак объемом 10 л. Версия Advance оборудована дополнительными ходовыми колесами и щеткой с регулируемым нажимом.
Эта компактная и адаптивная моечная машина может быть использована в разных целях. Возможна уборка с низким уровнем шума в обоих направлениях. Особенностями устройства являются откидная нажимная ручка и легкосъемные резервуары, которые можно без проблем носить при помощи эргономичных ручек. Резервуары можно наполнять даже в низких раковинах. Щетки и всасывающие балки могут быть заменены в течение нескольких секунд без каких-либо инструментов.
Особенности и преимущества
Быстрый и мощный
- Две роликовые щетки с большой скоростью вращения и силой прижима к поверхности
- Две стяжки забирают остатки воды при ходе как вперед, так и назад
- Пол сразу становится сухим.
Очищает и в труднодоступных местах
- Возможность очистки под мебелью
- Ручка может складываться в обе стороны
- Сменный бак - для низких предметов
Надежность
- Стяжки и щетки легко заменяются без применения инструментов
- Распределители воды легко снимаются и моются
- Легкий доступ ко всем электрическим компонентам
Эргономичная рукоятка
- Для простоты в использовании
- С интегрированными системами контроля подачи воды и вращения щетки
- Идеален для транспортировки и хранения
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|400
|Ширина всасывающей балки (мм)
|400
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|10 / 10
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|400
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|300
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1100
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|100 - 200 / 20 - 30
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 75
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2300
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|35,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|520 x 470 x 1150
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Колеса для транспортировки
- 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
- Изменяемое давление прижима
Видео
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BR 40/10 C
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.