Підлогомийна машина BR 40/10C ADV
Представляємо наступника BR 400 - підлогомийну машину BR 40/10, це найбільш економічний апарат у своєму класі. Робоча ширина цієї компактної та потужної машини складає 400 мм, а об’єм баку для води – 10 л. Версія Advanced постачається з додатковими колесами для зручного перевезення апарату та щіткою, в якій регулюється сила її притиску до підлоги.
Мобільність та компактність апарату значно розширяють сфери його застосування. А продумана до дрібниць робота з апаратом робить процес прибирання швидким та приємним. Так, серед практичних особливостей можна виділити навісну ручку, що полегшує керування апаратом, баки для води, що легко знімаються та численні аксесуари, змінити які можна не застосовуючи додаткових інструментів.
Особливості та переваги
Швидкий та потужний
- Дві роликові щітки з великою швидкістю обертання та силою притиску до поверхні
- Дві стяжки забирають залишки води при ході як вперед, так і назад
Очищає і в важкодоступних місцях
- Можливість очищення під меблями
- Ручка може складатися в обидві сторони
- Бак, що знімається - для низьких предметів
Простота в обслуговуванні
- Стяжки та щітки легко замінюються без застосування інструментів
- Розподільники води легко знімаються та миються
- Легкий доступ до всіх електричних компонентів
Ергономічна ручка
- Для простоти у використанні
- З інтегрованими системами контролю подачі води та обертання щітки
- Ідеальний для транспортування і зберігання
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Робоча ширина щіток (мм)
|400
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|400
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|10 / 10
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|400
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|300
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1100
|Тиск прижиму щітки (г/см²/кг)
|100 - 200 / 20 - 30
|Витрата води (л/хв)
|1
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|макс. 75
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2300
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|35,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|520 x 470 x 1150
Комплектація
- Обертова щітка: 2 шт.
- Колеса для транспортування
- 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Живлення від мережі
- Змінний тиск прижиму
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.