Мобільність та компактність апарату значно розширяють сфери його застосування. А продумана до дрібниць робота з апаратом робить процес прибирання швидким та приємним. Так, серед практичних особливостей можна виділити навісну ручку, що полегшує керування апаратом, баки для води, що легко знімаються та численні аксесуари, змінити які можна не застосовуючи додаткових інструментів.