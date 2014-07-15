Підлогомийна машина BR 40/10C ADV

Представляємо наступника BR 400 - підлогомийну машину BR 40/10, це найбільш економічний апарат у своєму класі. Робоча ширина цієї компактної та потужної машини складає 400 мм, а об’єм баку для води – 10 л. Версія Advanced постачається з додатковими колесами для зручного перевезення апарату та щіткою, в якій регулюється сила її притиску до підлоги.

Мобільність та компактність апарату значно розширяють сфери його застосування. А продумана до дрібниць робота з апаратом робить процес прибирання швидким та приємним. Так, серед практичних особливостей можна виділити навісну ручку, що полегшує керування апаратом, баки для води, що легко знімаються та численні аксесуари, змінити які можна не застосовуючи додаткових інструментів.

Особливості та переваги
Швидкий та потужний
  • Дві роликові щітки з великою швидкістю обертання та силою притиску до поверхні
  • Дві стяжки забирають залишки води при ході як вперед, так і назад
Очищає і в важкодоступних місцях
  • Можливість очищення під меблями
  • Ручка може складатися в обидві сторони
  • Бак, що знімається - для низьких предметів
Простота в обслуговуванні
  • Стяжки та щітки легко замінюються без застосування інструментів
  • Розподільники води легко знімаються та миються
  • Легкий доступ до всіх електричних компонентів
Ергономічна ручка
  • Для простоти у використанні
  • З інтегрованими системами контролю подачі води та обертання щітки
  • Ідеальний для транспортування і зберігання
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Живлення від мережі
Робоча ширина щіток (мм) 400
Ширина всмоктуючої балки (мм) 400
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 10 / 10
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 400
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 300
Частота обертання щітки (об/хв) 1100
Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 100 - 200 / 20 - 30
Витрата води (л/хв) 1
Рівень звукового тиску (дБ(А)) макс. 75
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Споживана потужність (Вт) макс. 2300
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 35,5
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 520 x 470 x 1150

Комплектація

  • Обертова щітка: 2 шт.
  • Колеса для транспортування
  • 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
  • Живлення від мережі
  • Змінний тиск прижиму
Підлогомийна машина BR 40/10C ADV
Підлогомийна машина BR 40/10C ADV

