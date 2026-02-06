Поломоечная машина BR 45/22 C Bp Pack

Полностью укомплектованная аккумуляторная поломоечная машина BR 45/22 C Bp Pack. Оснащена поворотной щеточной головой и технологией управления KART для обеспечения максимальной маневренности и высокой производительности.

Даже на больших площадях на практике часто возникают различные ограничения - мебель, стеллажи, ограничения по высоте. Наша поломоечная машина BR 45/22 Bp Pack является отличным решением для таких задач. Машина оборудована роликовой щёточной головой и технологией управления KART (Kärcher Advanced Response Technology) , что позволяет поворачивать щёточную голову рулём ориентировочно на 200 градусов в обе стороны, увеличивая тем самым производительность машины. Такая функция делает машину значительно более манёвренной и позволяет с легкостью использовать ее на густомеблированных и заставленных объектах. В тоже время расположение всасывающей балки сразу за щёткой обеспечивает синхронное движение основных элементов машины, повышает производительность по площади и равномерный результат очистки. Встроенные мощные литий-ионные батареи отличаются более длительным сроком эксплуатации, такие батареи служат втрое дольше, чем обычные свинцовые аккумуляторы, а также являются полностью необслуживаемыми. Используя инновационный режим eco!efficiency можно существенно увеличить время работы машины на одном заряде и кроме того снизить уровень шума практически на 40%. HEPA фильтр на выходе воздуха из бака грязной воды, который устанавливается как опция, позволяет использовать машину на участках с повышенными требованиями к гигиене.

Особенности и преимущества
Поворотная щеточная голова на +/- 200 градусов, технология KART
Поворотная щеточная голова на +/- 200 градусов, технология KART
Позволяет легко и быстро маневрировать с машиной даже в помещениях, где много мебели и на крутых поворотах. Щетка всегда располагается поперечно направлению движения, а всасывающая балка надежно высушивает пол при движении на поворотах Очистка и сбор воды возможны и в обратном напрвлении (при движении на себя)
Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея
Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея
Полностью необслуживаемые батареи с увеличенным сроком службы втрое больше, чем у обычных батарей Возможна промежуточная и частичная зарадка батареи Очень быстрая зарядка (полный заряд - 3 часа, половина - 1 час)
Энергосберегающий режим eco!efficiency
Энергосберегающий режим eco!efficiency
Снижает потребление енергии и увеличивает время работы на одном зарядке на 50% Снижает уовень шума при работе на 40% Снижение потребления енергии снижает выбросы СО2 машины
Компактный дизайн аппарата
  • Позволяет разворачиваться и убирать у стен под углом 90 градусов
  • Отсутсвие выступов на машине делает использование машины более легким
Очень легкая
  • Примерно на 35% легче, чем подобные машины на рынке
  • Легко перемещать по ступенькам и через пороги
  • Значительно более простая транспортировка, особенно в небольших авто
Складная рулевая колонка
  • Компактное хранение
  • Подходит для транспортировки в небольших транспортных средствах
Регулируемая по высоте рулевая колонка
  • Эргономично настраивается под рост оператора
Включает мощное встроенное зарядное устройство
  • Возможна зарядка батареи в любое время
  • Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
  • Зарядное устройство автоматически отключается. Не разряжается в режиме ожидания.
Роликовая система
  • Высокое контактное давление обеспечивает удаление стойких пятен.
  • Высокая эффективность на шероховатых напольных покрытиях и при чистке в щелях.
  • Очень хороший равномерный результат уборки
Включает функцию предварительного подметания
  • Эффективно подметает, моет и пылесосит в одном цикле.
  • Собирает мелкие мусор, деревянные щепки и другие мелкие предметы.
  • Обеспечивает оптимальную работу всасывающей балки
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 450
Ширина всасывающей балки (мм) 500
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 22 / 22
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1800
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1260
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,2 / 42
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2
Время заряда батареи (ч) макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 750 - 1050
Давление прижима щетки (г/см²) 100 - 150
Ширина разворота (мм) 1118
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66,5
Напряжение (В) 25,2
Потребляемая мощность (Вт) до 550
Цвет антрацит
Полная нормативная масса (кг) 70
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 866 x 530 x 1061

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
  • Колеса для транспортировки
  • Всасывающая балка, прямая: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Изменяемое давление прижима
Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BR 45/22 C Bp Pack

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
