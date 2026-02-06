Поломоечная машина BR 45/22 C Bp Pack
Полностью укомплектованная аккумуляторная поломоечная машина BR 45/22 C Bp Pack. Оснащена поворотной щеточной головой и технологией управления KART для обеспечения максимальной маневренности и высокой производительности.
Даже на больших площадях на практике часто возникают различные ограничения - мебель, стеллажи, ограничения по высоте. Наша поломоечная машина BR 45/22 Bp Pack является отличным решением для таких задач. Машина оборудована роликовой щёточной головой и технологией управления KART (Kärcher Advanced Response Technology) , что позволяет поворачивать щёточную голову рулём ориентировочно на 200 градусов в обе стороны, увеличивая тем самым производительность машины. Такая функция делает машину значительно более манёвренной и позволяет с легкостью использовать ее на густомеблированных и заставленных объектах. В тоже время расположение всасывающей балки сразу за щёткой обеспечивает синхронное движение основных элементов машины, повышает производительность по площади и равномерный результат очистки. Встроенные мощные литий-ионные батареи отличаются более длительным сроком эксплуатации, такие батареи служат втрое дольше, чем обычные свинцовые аккумуляторы, а также являются полностью необслуживаемыми. Используя инновационный режим eco!efficiency можно существенно увеличить время работы машины на одном заряде и кроме того снизить уровень шума практически на 40%. HEPA фильтр на выходе воздуха из бака грязной воды, который устанавливается как опция, позволяет использовать машину на участках с повышенными требованиями к гигиене.
Особенности и преимущества
Поворотная щеточная голова на +/- 200 градусов, технология KARTПозволяет легко и быстро маневрировать с машиной даже в помещениях, где много мебели и на крутых поворотах. Щетка всегда располагается поперечно направлению движения, а всасывающая балка надежно высушивает пол при движении на поворотах Очистка и сбор воды возможны и в обратном напрвлении (при движении на себя)
Мощная литий-ионная аккумуляторная батареяПолностью необслуживаемые батареи с увеличенным сроком службы втрое больше, чем у обычных батарей Возможна промежуточная и частичная зарадка батареи Очень быстрая зарядка (полный заряд - 3 часа, половина - 1 час)
Энергосберегающий режим eco!efficiencyСнижает потребление енергии и увеличивает время работы на одном зарядке на 50% Снижает уовень шума при работе на 40% Снижение потребления енергии снижает выбросы СО2 машины
Компактный дизайн аппарата
- Позволяет разворачиваться и убирать у стен под углом 90 градусов
- Отсутсвие выступов на машине делает использование машины более легким
Очень легкая
- Примерно на 35% легче, чем подобные машины на рынке
- Легко перемещать по ступенькам и через пороги
- Значительно более простая транспортировка, особенно в небольших авто
Складная рулевая колонка
- Компактное хранение
- Подходит для транспортировки в небольших транспортных средствах
Регулируемая по высоте рулевая колонка
- Эргономично настраивается под рост оператора
Включает мощное встроенное зарядное устройство
- Возможна зарядка батареи в любое время
- Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
- Зарядное устройство автоматически отключается. Не разряжается в режиме ожидания.
Роликовая система
- Высокое контактное давление обеспечивает удаление стойких пятен.
- Высокая эффективность на шероховатых напольных покрытиях и при чистке в щелях.
- Очень хороший равномерный результат уборки
Включает функцию предварительного подметания
- Эффективно подметает, моет и пылесосит в одном цикле.
- Собирает мелкие мусор, деревянные щепки и другие мелкие предметы.
- Обеспечивает оптимальную работу всасывающей балки
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|450
|Ширина всасывающей балки (мм)
|500
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|22 / 22
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1800
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1260
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,2 / 42
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2
|Время заряда батареи (ч)
|макс. 5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|750 - 1050
|Давление прижима щетки (г/см²)
|100 - 150
|Ширина разворота (мм)
|1118
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66,5
|Напряжение (В)
|25,2
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 550
|Цвет
|антрацит
|Полная нормативная масса (кг)
|70
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|866 x 530 x 1061
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
- Колеса для транспортировки
- Всасывающая балка, прямая: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Изменяемое давление прижима
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.