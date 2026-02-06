Підлогомийна машина BR 45/22 C Bp Pack

Повністю укомплектована акумуляторна підлогомиюча машина BR 45/22 C Bp Pack. Оснащена поворотною щітковою головою і технологією управління KART для забезпечення максимальної маневреності та високої продуктивності.

Навіть на великих площах на практиці часто виникають різні обмеження - меблі, стелажі, а також, обмеження по висоті. Наша підлогомиюча машина BR 45/22 Bp Pack буде чудовим рішенням для таких завдань. Машина обладнана роликового щіткової головою і технологією управління KART (Kärcher Advanced Response Technology), яка дозволяє повертати щіткову голову кермом приблизно на 200 градусів в обидва боки, збільшуючи тим самим продуктивність машини. Така функція робить машину більш маневреною і дозволяє з легкістю використовувати її на заставлених та мебльованих об'єктах. У той же час розташування всмоктуючої балки безпосередньо за щіткою забезпечує синхронний рух основних елементів машини, підвищує продуктивність по площі і забезпечує рівномірний результат очищення. Вбудовані потужні літій-іонні батареї відрізняються більш тривалим терміном експлуатації, такі батареї служать втричі довше, ніж звичайні свинцеві акумулятори, а також повністю не підлягають обслуговуванню. Використовуючи інноваційний режим eco! Efficiency можна істотно збільшити час роботи машини на одному заряді і крім того знизити рівень шуму практично на 40%. HEPA фільтр на виході повітря з бака брудної води, який встановлюється як опція, дозволяє використовувати машину на ділянках з підвищеними вимогами до гігієни.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BR 45/22 C Bp Pack: Поворотна щіткова голова, обертається на +/- 200 градусів, технологія KART
Поворотна щіткова голова, обертається на +/- 200 градусів, технологія KART
Дозволяє легко і швидко маневрувати з машиною навіть в приміщеннях, де багато меблів і на крутих поворотах Щітка завжди розташовується впоперек напрямку руху, а усмоктувальна балка надійно висушує підлогу при русі на поворотах Очищення і збір води можливі і в зворотному напрвлении (при русі на себе)
Підлогомийна машина BR 45/22 C Bp Pack: Потужна літій-іонна акумуляторна батарея
Потужна літій-іонна акумуляторна батарея
Батареї не потребують обслуговування, зі збільшеним терміном служби; втричі більше, ніж у звичайних батарей Можлива проміжна і часткова зарадка батареї Дуже швидка зарядка (повний заряд - 3 години, половина - 1 година)
Підлогомийна машина BR 45/22 C Bp Pack: Енергозберігаючий режим eco!efficiency
Енергозберігаючий режим eco!efficiency
Зниження споживання енергії і збільшення часу роботи на одному заряді на 50% Знижує рівень шуму при роботі на 40% Зниження споживання енергії знижує викиди СО₂ машини
Компактний дизайн апарату
  • Дозволяє повертати і прибирати біля стін під кутом 90 градусів
  • Відсутність виступів на машині робить використання машини зручнішим
Дуже легка
  • Приблизно на 35% легше, ніж подібні машини на ринку
  • Легко переміщати по сходах і через пороги
  • Є значно простішою при транспортуванні, особливо в невеликих авто
Складна рульова колонка
  • Компактне зберігання
  • Підходить для транспортування в невеликих транспортних засобах
Регульована по висоті рульова колонка
  • Ергономічно налаштовується під зріст оператора
Включає потужний вбудований зарядний пристрій
  • Можлива зарядка батареї в будь-який час
  • Швидка підзарядка (повний заряд протягом 3 годин, нопівзаряд - 1 година). Можна заряджати в будь-який час.
  • Зарядний пристрій автоматично відключається. Та не розряджається в режимі очікування.
Роликова система
  • Високий контактний тиск забезпечує видалення стійких плям.
  • Також підходить для очищення структурованих та плиткових підлог
  • Дуже хороший рівномірний результат прибирання
Включає функцію попереднього підмітання
  • Ефективне підмітання, очищення і всмоктування в один підхід
  • Видаляє нашарування кальцію
  • Забезпечує оптимальну роботу всмоктуючої балки
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 450
Ширина всмоктуючої балки (мм) 500
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 22 / 22
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 1800
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 1260
Тип батареї Літій-іон
Батарея (В/Ач) 25,2 / 42
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2
Час заряду батареї (год) макс. 5
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота обертання щітки (об/хв) 750 - 1050
Тиск прижиму щітки (г/см²) 100 - 150
Ширина розвороту (мм) 1118
Витрата води (л/хв) 1
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 66,5
Напруга (В) 25,2
Споживана потужність (Вт) до 550
Колір антрацит
Повна нормативна маса (кг) 70
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 866 x 530 x 1061

Комплектація

  • Обертова щітка: 1 шт.
  • Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
  • Колеса для транспортування
  • Всмоктуюча балка, пряма: 1 шт.

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
  • Змінний тиск прижиму
Підлогомийна машина BR 45/22 C Bp Pack
Підлогомийна машина BR 45/22 C Bp Pack
Підлогомийна машина BR 45/22 C Bp Pack

Відео

Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BR 45/22 C Bp Pack

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.