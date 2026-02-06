Підлогомийна машина BR 45/22 C Bp Pack
Повністю укомплектована акумуляторна підлогомиюча машина BR 45/22 C Bp Pack. Оснащена поворотною щітковою головою і технологією управління KART для забезпечення максимальної маневреності та високої продуктивності.
Навіть на великих площах на практиці часто виникають різні обмеження - меблі, стелажі, а також, обмеження по висоті. Наша підлогомиюча машина BR 45/22 Bp Pack буде чудовим рішенням для таких завдань. Машина обладнана роликового щіткової головою і технологією управління KART (Kärcher Advanced Response Technology), яка дозволяє повертати щіткову голову кермом приблизно на 200 градусів в обидва боки, збільшуючи тим самим продуктивність машини. Така функція робить машину більш маневреною і дозволяє з легкістю використовувати її на заставлених та мебльованих об'єктах. У той же час розташування всмоктуючої балки безпосередньо за щіткою забезпечує синхронний рух основних елементів машини, підвищує продуктивність по площі і забезпечує рівномірний результат очищення. Вбудовані потужні літій-іонні батареї відрізняються більш тривалим терміном експлуатації, такі батареї служать втричі довше, ніж звичайні свинцеві акумулятори, а також повністю не підлягають обслуговуванню. Використовуючи інноваційний режим eco! Efficiency можна істотно збільшити час роботи машини на одному заряді і крім того знизити рівень шуму практично на 40%. HEPA фільтр на виході повітря з бака брудної води, який встановлюється як опція, дозволяє використовувати машину на ділянках з підвищеними вимогами до гігієни.
Особливості та переваги
Поворотна щіткова голова, обертається на +/- 200 градусів, технологія KARTДозволяє легко і швидко маневрувати з машиною навіть в приміщеннях, де багато меблів і на крутих поворотах Щітка завжди розташовується впоперек напрямку руху, а усмоктувальна балка надійно висушує підлогу при русі на поворотах Очищення і збір води можливі і в зворотному напрвлении (при русі на себе)
Потужна літій-іонна акумуляторна батареяБатареї не потребують обслуговування, зі збільшеним терміном служби; втричі більше, ніж у звичайних батарей Можлива проміжна і часткова зарадка батареї Дуже швидка зарядка (повний заряд - 3 години, половина - 1 година)
Енергозберігаючий режим eco!efficiencyЗниження споживання енергії і збільшення часу роботи на одному заряді на 50% Знижує рівень шуму при роботі на 40% Зниження споживання енергії знижує викиди СО₂ машини
Компактний дизайн апарату
- Дозволяє повертати і прибирати біля стін під кутом 90 градусів
- Відсутність виступів на машині робить використання машини зручнішим
Дуже легка
- Приблизно на 35% легше, ніж подібні машини на ринку
- Легко переміщати по сходах і через пороги
- Є значно простішою при транспортуванні, особливо в невеликих авто
Складна рульова колонка
- Компактне зберігання
- Підходить для транспортування в невеликих транспортних засобах
Регульована по висоті рульова колонка
- Ергономічно налаштовується під зріст оператора
Включає потужний вбудований зарядний пристрій
- Можлива зарядка батареї в будь-який час
- Швидка підзарядка (повний заряд протягом 3 годин, нопівзаряд - 1 година). Можна заряджати в будь-який час.
- Зарядний пристрій автоматично відключається. Та не розряджається в режимі очікування.
Роликова система
- Високий контактний тиск забезпечує видалення стійких плям.
- Також підходить для очищення структурованих та плиткових підлог
- Дуже хороший рівномірний результат прибирання
Включає функцію попереднього підмітання
- Ефективне підмітання, очищення і всмоктування в один підхід
- Видаляє нашарування кальцію
- Забезпечує оптимальну роботу всмоктуючої балки
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|450
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|500
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|22 / 22
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|1800
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|1260
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,2 / 42
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2
|Час заряду батареї (год)
|макс. 5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|750 - 1050
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|100 - 150
|Ширина розвороту (мм)
|1118
|Витрата води (л/хв)
|1
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|66,5
|Напруга (В)
|25,2
|Споживана потужність (Вт)
|до 550
|Колір
|антрацит
|Повна нормативна маса (кг)
|70
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|866 x 530 x 1061
Комплектація
- Обертова щітка: 1 шт.
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
- Колеса для транспортування
- Всмоктуюча балка, пряма: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Змінний тиск прижиму
Відео
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BR 45/22 C Bp Pack
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.