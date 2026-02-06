Навіть на великих площах на практиці часто виникають різні обмеження - меблі, стелажі, а також, обмеження по висоті. Наша підлогомиюча машина BR 45/22 Bp Pack буде чудовим рішенням для таких завдань. Машина обладнана роликового щіткової головою і технологією управління KART (Kärcher Advanced Response Technology), яка дозволяє повертати щіткову голову кермом приблизно на 200 градусів в обидва боки, збільшуючи тим самим продуктивність машини. Така функція робить машину більш маневреною і дозволяє з легкістю використовувати її на заставлених та мебльованих об'єктах. У той же час розташування всмоктуючої балки безпосередньо за щіткою забезпечує синхронний рух основних елементів машини, підвищує продуктивність по площі і забезпечує рівномірний результат очищення. Вбудовані потужні літій-іонні батареї відрізняються більш тривалим терміном експлуатації, такі батареї служать втричі довше, ніж звичайні свинцеві акумулятори, а також повністю не підлягають обслуговуванню. Використовуючи інноваційний режим eco! Efficiency можна істотно збільшити час роботи машини на одному заряді і крім того знизити рівень шуму практично на 40%. HEPA фільтр на виході повітря з бака брудної води, який встановлюється як опція, дозволяє використовувати машину на ділянках з підвищеними вимогами до гігієни.