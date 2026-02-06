Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)

Высокопроизводительная и надежная: поломойно-всасывающая машина B 110 R с сиденьем для оператора, оснащенная литий-железо-фосфатной батареей емкостью 160 Ач, встроенным зарядным устройством, моечным узлом с дисковыми щетками и системой дозирования моющего средства DOSE.

В поломойно-всасывающей машине с сиденьем для оператора B 110 R Bp Pack удобство управления сочетается с превосходными результатами уборки и отличной совокупной стоимостью владения. Система управления EASY с одним переключателем и большой цветной дисплей, выдающий информацию на 30 языках, обеспечивают доступ ко всем функциям. Для максимальной безопасности и защиты машины предусмотрена также встроенная система ключей KIK с индивидуальным распределением прав доступа. Комбинация моечного узла с дисковыми щетками, рабочая ширина которого составляет 75 см, с двумя баками объемом по 110 л и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 160 Ач обеспечивает длительную непрерывную уборку и высокую производительность – до 5100 м²/ч. Встроенное зарядное устройство позволяет в любое время быстро заряжать батарею, срок службы которой примерно в четыре раза больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. В стандартную комплектацию входит также широкий набор другого оснащения, в частности система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, способствующая экономии ресурсов, система дозирования моющего средства Dose, автоматическая система заправки чистой водой, сокращающая затраты рабочего времени, и система быстрой промывки бака для грязной воды.

Особенности и преимущества
Регулируемое по высоте сиденье
  • Оптимальное положение сиденья вне зависимости от комплекции оператора.
  • Максимальный комфорт езды.
  • Обеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Долговечные литий-железо-фосфатные батареи
  • Значительно (до 4 раз) больший ресурс в сравнении со свинцово-кислотными батареями.
  • Возможность подзаряда и промежуточного заряда без риска повреждения батареи.
  • Увеличение периодичности замены батарей, сокращение затрат и простоев машины.
Подача воды в зависимости от скорости движения
  • Уменьшает расход воды при движении на поворотах или с малой скоростью.
  • Экономия воды повышает производительность уборки.
  • Ускоренное высыхание пола и уменьшение риска сохранения воды на полу в местах разворота.
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 950
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 110 / 110
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 4500
Практ. производительность по площади (м²/ч) 3150
Батарея (В/Ач) 24 / 160
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Время заряда батареи (ч) 5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 230 / 50
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (кг) 75
Ширина разворота (мм) 1750
Расход воды (л/мин) макс. 5,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Потребляемая мощность (Вт) до 2350
Масса (без принадлежностей) (кг) 350
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1695 x 975 x 1315

Комплектация

  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
  • Канистра для дозирования чистящего средства с системой закрытого типа

Оснащение

  • Система Auto-Fill
  • Запатентованная система промывки бака
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Стояночный тормоз
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Регулируемое по высоте сиденье
  • Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
  • Стандартное рабочее освещение
  • Низкая концентрация чистящего средства (до 0,25 %)
  • Прочный передний отбойник
  • С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
  • Возможность дистанционного обновления программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • Переключатель системы управления EASY
Области применения
  • Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
  • Подходит также для уборки производственных цехов и складов
Принадлежности
Чистящее средство
