Поломоечная машина B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
Высокопроизводительная и надежная: поломойно-всасывающая машина B 110 R с сиденьем для оператора, оснащенная литий-железо-фосфатной батареей емкостью 160 Ач, встроенным зарядным устройством, моечным узлом с дисковыми щетками и системой дозирования моющего средства DOSE.
В поломойно-всасывающей машине с сиденьем для оператора B 110 R Bp Pack удобство управления сочетается с превосходными результатами уборки и отличной совокупной стоимостью владения. Система управления EASY с одним переключателем и большой цветной дисплей, выдающий информацию на 30 языках, обеспечивают доступ ко всем функциям. Для максимальной безопасности и защиты машины предусмотрена также встроенная система ключей KIK с индивидуальным распределением прав доступа. Комбинация моечного узла с дисковыми щетками, рабочая ширина которого составляет 75 см, с двумя баками объемом по 110 л и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 160 Ач обеспечивает длительную непрерывную уборку и высокую производительность – до 5100 м²/ч. Встроенное зарядное устройство позволяет в любое время быстро заряжать батарею, срок службы которой примерно в четыре раза больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. В стандартную комплектацию входит также широкий набор другого оснащения, в частности система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, способствующая экономии ресурсов, система дозирования моющего средства Dose, автоматическая система заправки чистой водой, сокращающая затраты рабочего времени, и система быстрой промывки бака для грязной воды.
Особенности и преимущества
Регулируемое по высоте сиденье
- Оптимальное положение сиденья вне зависимости от комплекции оператора.
- Максимальный комфорт езды.
- Обеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Долговечные литий-железо-фосфатные батареи
- Значительно (до 4 раз) больший ресурс в сравнении со свинцово-кислотными батареями.
- Возможность подзаряда и промежуточного заряда без риска повреждения батареи.
- Увеличение периодичности замены батарей, сокращение затрат и простоев машины.
Подача воды в зависимости от скорости движения
- Уменьшает расход воды при движении на поворотах или с малой скоростью.
- Экономия воды повышает производительность уборки.
- Ускоренное высыхание пола и уменьшение риска сохранения воды на полу в местах разворота.
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|950
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|110 / 110
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 4500
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|3150
|Батарея (В/Ач)
|24 / 160
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Время заряда батареи (ч)
|5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 230 / 50
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (кг)
|75
|Ширина разворота (мм)
|1750
|Расход воды (л/мин)
|макс. 5,7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 2350
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|350
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Комплектация
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
- Всасывающая балка, изогнутая
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
- Канистра для дозирования чистящего средства с системой закрытого типа
Оснащение
- Система Auto-Fill
- Запатентованная система промывки бака
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Стояночный тормоз
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Регулируемое по высоте сиденье
- Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
- Стандартное рабочее освещение
- Низкая концентрация чистящего средства (до 0,25 %)
- Прочный передний отбойник
- С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
- Возможность дистанционного обновления программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Переключатель системы управления EASY
Области применения
- Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
- Подходит также для уборки производственных цехов и складов