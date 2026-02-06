В поломойно-всасывающей машине с сиденьем для оператора B 110 R Bp Pack удобство управления сочетается с превосходными результатами уборки и отличной совокупной стоимостью владения. Система управления EASY с одним переключателем и большой цветной дисплей, выдающий информацию на 30 языках, обеспечивают доступ ко всем функциям. Для максимальной безопасности и защиты машины предусмотрена также встроенная система ключей KIK с индивидуальным распределением прав доступа. Комбинация моечного узла с дисковыми щетками, рабочая ширина которого составляет 75 см, с двумя баками объемом по 110 л и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 160 Ач обеспечивает длительную непрерывную уборку и высокую производительность – до 5100 м²/ч. Встроенное зарядное устройство позволяет в любое время быстро заряжать батарею, срок службы которой примерно в четыре раза больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. В стандартную комплектацию входит также широкий набор другого оснащения, в частности система регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения машины, способствующая экономии ресурсов, система дозирования моющего средства Dose, автоматическая система заправки чистой водой, сокращающая затраты рабочего времени, и система быстрой промывки бака для грязной воды.