Підлогомийна машина B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + дискова щіткова голова D75 у комплекті)
Високопродуктивна і надійна: підлогомийно-всмоктуюча машина B 110 R із сидінням для оператора, оснащена літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 160 Агод, вбудованим зарядним пристроєм, миючим вузлом із дисковими щітками та системою дозування миючого засобу DOSE.
У підлогомийно-всмоктуючій машині із сидінням для оператора B 110 R Bp Pack зручність управління поєднується з чудовими результатами прибирання та відмінною сукупною вартістю володіння. Система управління EASY з одним перемикачем і великий кольоровий дисплей, який видає інформацію 30 мовами, забезпечують доступ до всіх функцій. Для максимальної безпеки та захисту машини передбачена також вбудована система ключів KIK з індивідуальним розподілом прав доступу. Комбінація миючого вузла з дисковими щітками, робоча ширина якого становить 75 см, з двома баками об'ємом по 110 л і літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 160 Агод забезпечує тривале безперервне прибирання і високу продуктивність – до 5100 м²/год. Вбудований зарядний пристрій дає змогу в будь-який час швидко заряджати батарею, термін служби якої приблизно в чотири рази більший, ніж у свинцево-кислотних акумуляторних батарей. У стандартну комплектацію входить також широкий набір іншого оснащення, зокрема система регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини, що сприяє економії ресурсів, система дозування миючого засобу Dose, автоматична система заправлення чистою водою, що скорочує витрати робочого часу, і системашвидкого промивання бака для брудної води.
Особливості та переваги
Регульоване за висотою сидіння
- Оптимальне положення сидіння незалежно від комплекції оператора.
- Максимальний комфорт їзди.
- Забезпечує тривалу роботу без перевтоми.
Довговічні літій-залізо-фосфатні батареї
- Значно (до 4 разів) більший ресурс порівняно зі свинцево-кислотними батареями.
- Можливість підзаряджання і проміжного заряду без ризику пошкодження батареї.
- Збільшення періодичності заміни батарей, скорочення витрат і простоїв машини.
Подача води залежно від швидкості руху
- Зменшує витрату води під час руху на поворотах або з малою швидкістю.
- Економія води підвищує продуктивність прибирання.
- Прискорене висихання підлоги і зменшення ризику збереження води на підлозі в місцях розвороту.
Міцна всмоктуюча балка з литого алюмінію
- З міцними на розрив і довговічними ущільнюючими смугами з матеріалу Linatex® для ефективного збору води з підлоги.
- Швидка і проста заміна ущільнюючих смуг.
- Відхиляється при зіткненні зі стіною, щоб уникнути пошкоджень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|750
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|950
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|110 / 110
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|макс. 4500
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|3150
|Батарея (В/Ач)
|24 / 160
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Час заряду батареї (год)
|5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 230 / 50
|Допустимий кут підйому (%)
|10
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (кг)
|75
|Ширина розвороту (мм)
|1750
|Витрата води (л/хв)
|макс. 5,7
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Споживана потужність (Вт)
|до 2350
|Маса (без приладдя) (кг)
|350
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Комплектація
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
- Всмоктуюча балка, вигнута
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
- Каністра для дозування миючого засобу з системою закритого типу
Оснащення
- Система Auto-Fill
- Запатентована система промивання бака для брудної води
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Система DOSE
- Стоянкове гальмо.
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Регульоване за висотою сидіння
- Індикатор рівня чистої води: Через тиск води
- Стандартне робоче освітлення
- Низька концентрація миючого засобу (до 0,25 %)
- Міцний передній відбійник
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Можливість дистанційного оновлення програмного забезпечення та повідомлення про несправності через систему Kärcher Fleet
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) з багатомовним (понад 30 мов) інтерфейсом та індивідуальним розподілом повноважень
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Електричний і механічний поплавковий вимикач
- Перемикач системи управління EASY
Області застосування
- Ідеальне рішення для супермаркетів, торгових центрів або лікарень
- Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів