У підлогомийно-всмоктуючій машині із сидінням для оператора B 110 R Bp Pack зручність управління поєднується з чудовими результатами прибирання та відмінною сукупною вартістю володіння. Система управління EASY з одним перемикачем і великий кольоровий дисплей, який видає інформацію 30 мовами, забезпечують доступ до всіх функцій. Для максимальної безпеки та захисту машини передбачена також вбудована система ключів KIK з індивідуальним розподілом прав доступу. Комбінація миючого вузла з дисковими щітками, робоча ширина якого становить 75 см, з двома баками об'ємом по 110 л і літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 160 Агод забезпечує тривале безперервне прибирання і високу продуктивність – до 5100 м²/год. Вбудований зарядний пристрій дає змогу в будь-який час швидко заряджати батарею, термін служби якої приблизно в чотири рази більший, ніж у свинцево-кислотних акумуляторних батарей. У стандартну комплектацію входить також широкий набір іншого оснащення, зокрема система регулювання подачі води залежно від швидкості руху машини, що сприяє економії ресурсів, система дозування миючого засобу Dose, автоматична система заправлення чистою водою, що скорочує витрати робочого часу, і системашвидкого промивання бака для брудної води.