B 150 R – поломойно-всасывающая машина с сиденьем водителя, прекрасно подходящая для уборки площадей средних размеров (от 2500 до 6000 м²). Компактность и превосходная обзорность обеспечивают эффективную уборку в помещениях. Система умных ключей KIK и цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины, а также защищает от ошибочных действий оператора. Щёточная голова и всасывающая балка автоматически опускаются с началом движения и поднимаются при движении назад. Панель управления с большим трёхцветным дисплеем позволяет просто и наглядно понятно осуществлять все необходимые рабочие настройки машины. Режим eco!efficiency позволяет уменьшить расход энергии и увеличить время работа, а значит и повысить производительность машины. Машину B 150 R можно оснастить в соответствии с индивидуальными потребностями. На выбор предлагаются различные батареи и всасывающиебалки, щёточные головы разных типов и размеров, а также различное дополнительное оборудование, повышающее эффективность эксплуатации.