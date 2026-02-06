Підлогомийна машина B 150 R DOSE (диск.)
B 150 R - підлогомийно-всмоктувальна машина з сидінням для водія, прекрасно підходить для прибирання площ середніх розмірів (від 2500 до 6000 м²). Компактність і чудова оглядовість забезпечують ефективне прибирання в приміщеннях. Система розумних ключів KIK і кольорове кодування елементів управління значно спрощують експлуатацію машини, а також захищають від помилкових дій оператора. Щіткова голова й всмоктувальна балка автоматично опускаються з початком руху і піднімаються при русі назад. Панель управління з великим трьокольоровим дисплеєм дозволяє просто і наочно зрозуміло здійснювати всі необхідні робочі настройки машини. Режим eco! Efficiency дозволяє зменшити витрату енергії і збільшити час робота, а значить і підвищити продуктивність машини. Машину B 150 R можна оснастити відповідно до індивідуальних потреб. На вибір пропонуються різні батареї і усмоктувальні балки, щіткові головирізних типів і розмірів, а також різне додаткове устаткування, що підвищує ефективність експлуатації.
Особливості та переваги
Конфігураційна машина
- Всі опції легко підбираються.
- Оптимальна настройка машини, виходячи з вимог до прибирання
- Ефективне, розумне рішення.
Інноваційна система KIK
- Захист від помилкових дій оператора
- Зменшення витрат на обслуговування
- Просте налаштування для індивідуальних завдань очищення без великих витрат часу для користувача
Система заправки водою Auto-Fill (опція)
- Автоматичне заповнення бака для чистої води.
- Підключіть шланг для подачі чистої води. Заповнення автоматично припиниться, як тільки ємність буде наповнена.
4 батареї на вибір
Енергозберігаючий режим eco!efficiency
- Скорочення енергоспоживання на 40%
- Продовження часу роботи від одного заряду на 40 %.
- Ще тихіше і тим самим незамінна для чутливих до шуму місцях (щоденне прибирання в лікарнях, готелях і т.п.)
Панель управління з великим кольоровим дисплеєм
- Наочне відображення всіх режимів настройки.
- Просте і швидке регулювання режимів роботи.
Автоматична промивка бака (опція)
- Легке очищення резервуару для брудної води.
- Економія води до 70% в порівнянні з очищенням звичайним шлангом.
- Покращені гігієнічні показники.
Вбудований зарядний пристрій (опція)
- Не потрібен окремий зарядний пристрій
- Зручне і просте обслуговування.
- Налаштовується для різних типів батарей
Простота експлуатації
- Кольорове кодування елементів управління суттєво спрощують експлуатацію машини.
- Легке управління скорочує час навчання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|750 - 900
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|940 - 1060
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|150 / 150
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|5400
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|3800
|Батарея (В)
|36
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Допустимий кут підйому (%)
|10
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|34 - 46
|Витрата води (л/хв)
|9
|Споживана потужність (Вт)
|2800
|Повна нормативна маса (кг)
|957
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1790 x 910 x 1410
Комплектація
- Дискова щітка: 2 шт.
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Система DOSE
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
Області застосування
- Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках