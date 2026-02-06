B 150 R - підлогомийно-всмоктувальна машина з сидінням для водія, прекрасно підходить для прибирання площ середніх розмірів (від 2500 до 6000 м²). Компактність і чудова оглядовість забезпечують ефективне прибирання в приміщеннях. Система розумних ключів KIK і кольорове кодування елементів управління значно спрощують експлуатацію машини, а також захищають від помилкових дій оператора. Щіткова голова й всмоктувальна балка автоматично опускаються з початком руху і піднімаються при русі назад. Панель управління з великим трьокольоровим дисплеєм дозволяє просто і наочно зрозуміло здійснювати всі необхідні робочі настройки машини. Режим eco! Efficiency дозволяє зменшити витрату енергії і збільшити час робота, а значить і підвищити продуктивність машини. Машину B 150 R можна оснастити відповідно до індивідуальних потреб. На вибір пропонуються різні батареї і усмоктувальні балки, щіткові головирізних типів і розмірів, а також різне додаткове устаткування, що підвищує ефективність експлуатації.