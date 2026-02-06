Поломоечная машина B 150 R DOSE (ролик.)

B 150 R – поломойно-всасывающая машина с сиденьем водителя в варианте с роликовой щеточной головой, прекрасно подходящая для уборки площадей средних размеров (от 2500 до 6000 м²). Благодаря роликовому щёточному узлу машина идеально подходит для уборки структурированных полов, а также, может выполнять функцией предварительного подметания. Машина конфигурируется в зависимости от пожеланий и потребностей клиента – оборудуется различными щёточными узлами, всасывающими балками и аккумуляторами, что позволяет подобрать машину необходимую именно Вам.

B 150 R – поломойно-всасывающая машина с сиденьем водителя, прекрасно подходящая для уборки площадей средних размеров (от 2500 до 6000 м²). Компактность и превосходная обзорность обеспечивают эффективную уборку в помещениях. Система умных ключей KIK и цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины, а также защищает от ошибочных действий оператора. Щёточная голова и всасывающая балка автоматически опускаются с началом движения и поднимаются при движении назад. Панель управления с большим трёхцветным дисплеем позволяет просто и наглядно понятно осуществлять все необходимые рабочие настройки машины. Режим eco!efficiency позволяет уменьшить расход энергии и увеличить время работа, а значит, и повысить производительность машины. Машину B 150 R можно оснастить в соответствии с индивидуальными потребностями. На выбор предлагаются различные батареи и всасывающиебалки, щёточные головы разных типов и размеров, а также различное дополнительное оборудование, повышающее эффективность эксплуатации.

Особенности и преимущества
Конфигурационная машина
  • Все опции легко подбираются.
  • Оптимальная настройка машины, исходя из требований к уборке
  • Эффективное, разумное решение.
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
  • Автоматическое заполнение бака для чистой воды.
  • Подсоедините шланг для подачи чистой воды. Заполнение автоматически прекратится, как только емкость будет наплнена.
4 батареи на выбор
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение энергопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Наглядное отображение всех режимов настройки.
  • Простая и быстрая регулировка режимов работы.
Автоматическая промывка бака (опция)
  • Легкая очистка резервуара для грязной воды.
  • Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
  • Улучшенные гигиенические показатели.
Встроенное зарядное устройство (опция)
  • Не требуется отдельного зарядного устройства
  • Удобное и простое обслуживание.
  • Настраивается для различных типов батарей
Простота эксплуатации
  • Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
  • Легкое управление сокращает время обучения.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750 - 900
Ширина всасывающей балки (мм) 940 - 1060
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 150 / 150
Бункер (л) 9
Теор. производительность по площади (м²/ч) 5400
Практ. производительность по площади (м²/ч) 3800
Батарея (В) 36
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 600 - 1300
Давление прижима щетки (г/см²) 505 - 560
Расход воды (л/мин) 9
Потребляемая мощность (Вт) 2800
Полная нормативная масса (кг) 957
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1790 x 910 x 1410

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Подметальное устройство
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
Области применения
  • Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках
  • Многоэтажные парковки
Принадлежности
Чистящее средство
