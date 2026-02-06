Підлогомийна машина B 150 R DOSE (ролик.)

B 150 R - підлогомийно-всмоктувальна машина з сидінням водія в варіанті з роликового щітковою головою, прекрасно підходить для прибирання площ середніх розмірів (від 2500 до 6000 м²). Завдяки роликовому щітковому вузлу машина ідеально підходить для прибирання структурованих підлог, а також може виконувати функцію попереднього підмітання. Машина конфигурируется в залежності від побажань і потреб клієнта - обладнується різними щітковими вузлами, всмоктувальними балками і акумуляторами, що дозволяє підібрати машину необхідну саме Вам.

B 150 R - підлогомийно-всмоктувальна машина з сидінням для водія, прекрасно підходить для прибирання площ середніх розмірів (від 2500 до 6000 м²). Компактність і чудова оглядовість забезпечують ефективне прибирання в приміщеннях. Система розумних ключів KIK і кольорове кодування елементів управління значно спрощують експлуатацію машини, а також захищають від помилкових дій оператора. Щіткова голова й всмоктувальна балка автоматично опускаються з початком руху і піднімаються при русі назад. Панель управління з великим трьокольоровим дисплеєм дозволяє просто і наочно зрозуміло здійснювати всі необхідні робочі настройки машини. Режим eco! Efficiency дозволяє зменшити витрату енергії і збільшити час робота, а значить і підвищити продуктивність машини. Машину B 150 R можна оснастити відповідно до індивідуальних потреб. На вибір пропонуються різні батареї і усмоктувальні балки, щіткові головирізних типів і розмірів, а також різне додаткове устаткування, що підвищує ефективність експлуатації.

Особливості та переваги
Конфігураційна машина
  • Всі опції легко підбираються.
  • Оптимальна настройка машини, виходячи з вимог до прибирання
  • Ефективне, розумне рішення.
Інноваційна система KIK
  • Захист від помилкових дій оператора
  • Зменшення витрат на обслуговування
  • Просте налаштування для індивідуальних завдань очищення без великих витрат часу для користувача
Система заправки водою Auto-Fill (опція)
  • Автоматичне заповнення бака для чистої води.
  • Підключіть шланг для подачі чистої води. Заповнення автоматично припиниться, як тільки ємність буде наповнена.
4 батареї на вибір
Енергозберігаючий режим eco!efficiency
  • Скорочення енергоспоживання на 40%
  • Продовження часу роботи від одного заряду на 40 %.
  • Ще тихіше і тим самим незамінна для чутливих до шуму місцях (щоденне прибирання в лікарнях, готелях і т.п.)
Панель управління з великим кольоровим дисплеєм
  • Наочне відображення всіх режимів настройки.
  • Просте і швидке регулювання режимів роботи.
Автоматична промивка бака (опція)
  • Легке очищення резервуару для брудної води.
  • Економія води до 70% в порівнянні з очищенням звичайним шлангом.
  • Покращені гігієнічні показники.
Вбудований зарядний пристрій (опція)
  • Не потрібен окремий зарядний пристрій
  • Зручне і просте обслуговування.
  • Налаштовується для різних типів батарей
Простота експлуатації
  • Кольорове кодування елементів управління суттєво спрощують експлуатацію машини.
  • Легке управління скорочує час навчання.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 750 - 900
Ширина всмоктуючої балки (мм) 940 - 1060
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 150 / 150
Бункер (л) 9
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 5400
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 3800
Батарея (В) 36
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 5
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Допустимий кут підйому (%) 10
Частота обертання щітки (об/хв) 600 - 1300
Тиск прижиму щітки (г/см²) 505 - 560
Витрата води (л/хв) 9
Споживана потужність (Вт) 2800
Повна нормативна маса (кг) 957
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1790 x 910 x 1410

Комплектація

  • Обертова щітка: 2 шт.
  • Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Автоматичне вимкнення подачі води
  • Система DOSE
  • Інтегрований підмітальний пристрій
  • Підмітальний пристрій
  • Електромагнітні клапани
  • Система 2 резервуарів
Області застосування
  • Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках
