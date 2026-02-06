Поломоечная машина B 300 R I

Промышленная комбинированная подметально-поломойная машина. Предназначена для уборки больших площадей, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, например: многоуровневые паркинги, аэропорты, промышленные предприятия, логистические комплексы, торговые центры и т.д.

Высокопроизводительная подметально-поломойная машина предназначена для профессионального либо промышленного использования. Может быть оборудована, в зависимости от потребностей клиента, дизельным двигателем, либо двигателем на сжиженном газу. Также может быть укомплектована дополнительными боковыми моющими головами либо подметальными щётками.

Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 1045
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 300 / 300
Бункер (л) 180
Тип батареи Стартерные батареи
Батарея (В/Ач) 12 / 80
Преодолеваемый подъем (%) 12
Частота вращения щетки (об/мин) 460
Давление прижима щетки (кг) 25 - 150
Расход воды (л/мин) макс. 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 92
Полная нормативная масса (кг) 2635
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2490 x 1570 x 1860
Видео

