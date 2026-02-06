Високопродуктивна підмітально-підлогомийної машина призначена для професійного або промислового використання. Може бути обладнана, в залежності від потреб клієнта, дизельним двигуном, або двигуном на зрідженому газі. Також може бути укомплектована додатковими боковими миючими головами або підмітальними щітками.