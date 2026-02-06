Підлогомийна машина B 300 R I

Промислова комбінована підмітально-підлогомийної машина. Призначена для прибирання великих площ , як в закритих приміщеннях , так і на відкритому повітрі, наприклад : багаторівневі паркінги , аеропорти , промислові підприємства, логістичні комплекси, торгові центри і т.д.

Високопродуктивна підмітально-підлогомийної машина призначена для професійного або промислового використання. Може бути обладнана, в залежності від потреб клієнта, дизельним двигуном, або двигуном на зрідженому газі. Також може бути укомплектована додатковими боковими миючими головами або підмітальними щітками.

Специфікації

Технічні характеристики

Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 1045
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 300 / 300
Бункер (л) 180
Тип батареї стартерні батареї
Батарея (В/Ач) 12 / 80
Допустимий кут підйому (%) 12
Частота обертання щітки (об/хв) 460
Тиск прижиму щітки (кг) 25 - 150
Витрата води (л/хв) макс. 12
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 92
Повна нормативна маса (кг) 2635
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 2490 x 1570 x 1860
Підлогомийна машина B 300 R I
Підлогомийна машина B 300 R I
Підлогомийна машина B 300 R I
Підлогомийна машина B 300 R I

Відео

Аксесуари
Чистячий засіб
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.