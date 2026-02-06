Підлогомийна машина B 300 R I
Промислова комбінована підмітально-підлогомийної машина. Призначена для прибирання великих площ , як в закритих приміщеннях , так і на відкритому повітрі, наприклад : багаторівневі паркінги , аеропорти , промислові підприємства, логістичні комплекси, торгові центри і т.д.
Високопродуктивна підмітально-підлогомийної машина призначена для професійного або промислового використання. Може бути обладнана, в залежності від потреб клієнта, дизельним двигуном, або двигуном на зрідженому газі. Також може бути укомплектована додатковими боковими миючими головами або підмітальними щітками.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|1045
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|300 / 300
|Бункер (л)
|180
|Тип батареї
|стартерні батареї
|Батарея (В/Ач)
|12 / 80
|Допустимий кут підйому (%)
|12
|Частота обертання щітки (об/хв)
|460
|Тиск прижиму щітки (кг)
|25 - 150
|Витрата води (л/хв)
|макс. 12
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|92
|Повна нормативна маса (кг)
|2635
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|2490 x 1570 x 1860
Відео