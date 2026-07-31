Промышленный пылесос IVR 100/24-2 Ef
Две мощные байпасные турбины обеспечивают высокую мощность всасывания мобильного промышленного пылесоса IVR 100/24-2 Ef и безопасную уборку большого количества опасной мелкой пыли.
Промышленный пылесос IVR 100/24-2 Ef, надежный фильтр класса M и две мощные байпасные турбины с номинальной входной мощностью 2,4 кВт, позволяют пылесосить мелкую и опасную пыль (OEL ≥ 0,1 мг/м³) в большом количестве. Этот мобильный аппарат, работающий от переменного тока, оснащен прочным мыющимся карманным фильтром и функцией ручной очистки фильтра для постоянно высокой мощности всасывания. Пылесос идеально обеспечивает высокие требования промышленных предприятий, благодаря своей надежной конструкции и легкости в обслуживании. 100-литровый контейнер можно опорожнить с помощью эргономичной откидной вагонетки, погрузчика или крана – без необходимости снимать головку привода для любого из этих вариантов.
Особенности и преимущества
Высокая надежность и универсальные возможности
- С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы).
- Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Удобная ручная очистка фильтра
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
- Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,75
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|116
|Вес (с упаковкой) (кг)
|116,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|950 x 715 x 1640
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