Промышленный пылесос IVR 100/24-2 Ef, надежный фильтр класса M и две мощные байпасные турбины с номинальной входной мощностью 2,4 кВт, позволяют пылесосить мелкую и опасную пыль (OEL ≥ 0,1 мг/м³) в большом количестве. Этот мобильный аппарат, работающий от переменного тока, оснащен прочным мыющимся карманным фильтром и функцией ручной очистки фильтра для постоянно высокой мощности всасывания. Пылесос идеально обеспечивает высокие требования промышленных предприятий, благодаря своей надежной конструкции и легкости в обслуживании. 100-литровый контейнер можно опорожнить с помощью эргономичной откидной вагонетки, погрузчика или крана – без необходимости снимать головку привода для любого из этих вариантов.