Промышленный пылесос IVR 100/24-2 Ef

Две мощные байпасные турбины обеспечивают высокую мощность всасывания мобильного промышленного пылесоса IVR 100/24-2 Ef и безопасную уборку большого количества опасной мелкой пыли.

Промышленный пылесос IVR 100/24-2 Ef, надежный фильтр класса M и две мощные байпасные турбины с номинальной входной мощностью 2,4 кВт, позволяют пылесосить мелкую и опасную пыль (OEL ≥ 0,1 мг/м³) в большом количестве. Этот мобильный аппарат, работающий от переменного тока, оснащен прочным мыющимся карманным фильтром и функцией ручной очистки фильтра для постоянно высокой мощности всасывания. Пылесос идеально обеспечивает высокие требования промышленных предприятий, благодаря своей надежной конструкции и легкости в обслуживании. 100-литровый контейнер можно опорожнить с помощью эргономичной откидной вагонетки, погрузчика или крана – без необходимости снимать головку привода для любого из этих вариантов.

Особенности и преимущества
Высокая надежность и универсальные возможности
  • С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы).
  • Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
  • Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
  • Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Удобная ручная очистка фильтра
  • При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
  • Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
  • Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
  • Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 230 / 23
Объем мусоросборника (л) 100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,75
Вес (без аксессуаров) (кг) 116
Вес (с упаковкой) (кг) 116,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 950 x 715 x 1640
Промышленный пылесос IVR 100/24-2 Ef
Промышленный пылесос IVR 100/24-2 Ef

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