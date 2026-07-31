Промисловий пилосос IVR 100 / 24-2 Ef, надійний фільтр класу M та дві потужні байпасні турбіни з номінальною вхідною потужністю 2,4 кВт, дозволяють пилососити дрібний та небезпечний пил (OEL ≥ 0,1 мг / м³) у великі кількості. Цей мобільний апарат, що працює від змінного струму, оснащений міцним кишеньковим фільтром, що можна мити, та функцією ручного очищення фільтра для постійно високої потужності всмоктування. Пилосос ідеально забезпечує високі вимоги промислових підприємств завдяки своїй надійній конструкції та легкості в обслуговуванні. 100-літровий контейнер можна спорожнити за допомогою ергономічної відкидної вагонетки, навантажувача або крана - без необхідності знімати головку приводу для будь-якого з цих варіантів.