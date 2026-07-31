Промисловий пилосос IVR 100/24-2 Ef
Дві потужні байпасні турбіни забезпечують високу потужність всмоктування мобільного промислового пилососа IVR 100 / 24-2 Ef та безпечне прибирання великої кількості небезпечного дрібного пилу.
Промисловий пилосос IVR 100 / 24-2 Ef, надійний фільтр класу M та дві потужні байпасні турбіни з номінальною вхідною потужністю 2,4 кВт, дозволяють пилососити дрібний та небезпечний пил (OEL ≥ 0,1 мг / м³) у великі кількості. Цей мобільний апарат, що працює від змінного струму, оснащений міцним кишеньковим фільтром, що можна мити, та функцією ручного очищення фільтра для постійно високої потужності всмоктування. Пилосос ідеально забезпечує високі вимоги промислових підприємств завдяки своїй надійній конструкції та легкості в обслуговуванні. 100-літровий контейнер можна спорожнити за допомогою ергономічної відкидної вагонетки, навантажувача або крана - без необхідності знімати головку приводу для будь-якого з цих варіантів.
Особливості та переваги
Висока надійність та універсальні можливості
- З практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби).
- Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Зручне ручне очищення фільтра
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
- Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|68
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Маса (без приладдя) (кг)
|116
|Вага (з упаковкою) (кг)
|116,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|950 x 715 x 1640
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