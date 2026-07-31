HV 1/1 Bp Cs
HV 1/1 Bp Cs - это мощный ручной аккумуляторный пылесос: готовность к применению, впечатляющая сила всасывания и долгая работа от одного заряда. HV 1/1 Bp прекрасно подходит для сбора пыли при выполнении различных монтажных и сервисных работ. С комплектом принадлежностей для проведения мелкого ремонта.
Легкий вес и компактные размеры аккумуляторного пылесоса Karcher HV 1/1 Bp гарантируют простоту эксплуатации. Постоянная готовность к применению, впечатляющая сила всасывания и долгая работа от одного заряда: ручной аккумуляторный пылесос HV 1/1 Bp прекрасно подходит для уборки в зданиях, сбора пыли при выполнении различных монтажных и сервисных работ или наведения чистоты в автомобиле. Широкий выбор принадлежностей позволяет решать с его помощью самые разнообразные задачи – от чистки мебели до удаления пыли, образующейся при высверливании отверстий. В варианте для проведения небольших ремонтных работ (Cs) пылесос комплектуется щелевой насадкой, всасывающим шлангом и насадкой-кистью.
Особенности и преимущества
С большим фильтром для воды и мощной турбиной.Высокая эффективность очистки на всех типах поверхностей.
Компактный, лёгкий и удобный в использовании.Позволяет работать во всех направлениях (применение на 360°).
С эффективным режимом eco!efficiency.Экономия энергии и продление работы аккумулятора. Снижает уровень шума во время работы.
Литий-ионная аккумуляторная технология с отображением уровня заряда аккумулятора
- Постоянно отображает состояние заряда аккумулятора.
Спецификации
Технические характеристики
|Объем мусоросборника (л)
|0,9
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Расход воздуха (л/с)
|33
|Потребляемая мощность (Вт)
|115
|Разрежение (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим энергоснабжения: / макс. 21 (2,5 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 35 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|35 / 55
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|1,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|306 x 116 x 290
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 0.5 м
- Тип всасывающего шланга: Эластичный всасывающий шланг
- Щелевая насадка
- Щеточная насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Фильтр предварительной очистки
- Ремень для переноски.
Видео
Области применения
- Строительство
- Оптимальное решение для мастеров (например, для уборки при выполнении сверлильных работ)
- Идеально подходит для строительных подрядчиков, работающих в общественных зданиях или офисах.
Принадлежности
Запчасти для HV 1/1 Bp Cs
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