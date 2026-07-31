HV 1/1 Bp Cs
HV 1/1 Bp Cs - це потужний ручний акумуляторний пилосос: готовність до застосування, вражаюча сила всмоктування і довга робота від одного заряду. HV 1/1 Bp прекрасно підходить для збору пилу при виконанні різних монтажних і сервісних робіт. З комплектом приладдя для проведення дрібного ремонту.
Легка вага і компактні розміри акумуляторного пилососа Karcher HV 1/1 Bp гарантують простоту експлуатації. Постійна готовність до застосування, вражаюча сила всмоктування і довга робота від одного заряду: ручний акумуляторний пилосос HV 1/1 Bp прекрасно підходить для прибирання в будинках, збору пилу при виконанні різних монтажних і сервісних робіт або наведення чистоти в автомобілі. Широкий вибір аксесуарів дозволяє вирішувати з його допомогою найрізноманітніші завдання - від чищення меблів до видалення пилу, що утворюється при висвердлюванні отворів. У варіанті для проведення невеликих ремонтних робіт (Cs) пилосос комплектується щілинний насадкою, всмоктуючим шлангом і насадкою-щіткою.
Особливості та переваги
З великим фільтром для води та потужною турбіною.Потужне прибирання на всіх типах поверхонь.
Компактний, легкий і зручний у використанні.Дозволяє працювати в усіх напрямках (застосування на 360°).
З ефективним режимом eco!efficiency.Економія енергії та продовження тривалості роботи акумулятора. Знижує рівень шуму під час роботи.
Літій-іонна акумуляторна технологія з відображенням статусу заряду акумулятора
- Постійно відображає стан заряду акумулятора.
Специфікації
Технічні характеристики
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|0,9
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|69
|Витрата повітря (л/с)
|33
|Номінальна потужність (Вт)
|115
|Розрідження (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2,5
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим живлення: / макс. 21 (2,5 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 35 (2,5 А·год)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|35 / 55
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,2
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|306 x 116 x 290
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 0.5 м
- Тип всмоктувального шлангу: Еластичний всмоктуючий шланг
- Щілинна насадка
- Щіткова насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
- Фільтр попереднього очищення
- Ремінь для перенесення.
Відео
Області застосування
- Будівництво
- Оптимальне рішення для майстрів (наприклад, для прибирання при виконанні робіт зі сверління)
Аксесуари
Запчастини для HV 1/1 Bp Cs
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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