Легка вага і компактні розміри акумуляторного пилососа Karcher HV 1/1 Bp гарантують простоту експлуатації. Постійна готовність до застосування, вражаюча сила всмоктування і довга робота від одного заряду: ручний акумуляторний пилосос HV 1/1 Bp прекрасно підходить для прибирання в будинках, збору пилу при виконанні різних монтажних і сервісних робіт або наведення чистоти в автомобілі. Широкий вибір аксесуарів дозволяє вирішувати з його допомогою найрізноманітніші завдання - від чищення меблів до видалення пилу, що утворюється при висвердлюванні отворів. У варіанті для проведення невеликих ремонтних робіт (Cs) пилосос комплектується щілинний насадкою, всмоктуючим шлангом і насадкою-щіткою.