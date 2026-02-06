В розничных магазинах, гостиницах, продовольственной сфере, офисах, общественных зданиях и шоурумах: везде, где необходимо почистить ковровое покрытие большого размера быстро и эффективно, на помощь придет щеточный пылесос Karcher CV 38/2 Adv с очень большой рабочей шириной. Его небольшой вес и эргономичная ручка обеспечивают комфортное управление и возможность работать долго и без усталости. Благодаря аксессуарам, которые входят в комплект, аппарат можно использовать в различных областях. Они позволяют быстро и эффективно очищать края или небольшие ниши, а оптический датчик регулировки прижима щетки позволяет точно настраивать щетку в зависимости от длины ворса. Запатентованная система позволяет заменить фильтр-мешки легко и без пыли. Аппарат обладает также такими экономящими время характеристиками, как безинструментальная замена щетки или система быстрой замены кабеля, которые позволяют обслуживать аппарат без специальной подготовки.