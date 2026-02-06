Професійний щітковий пилосос CV 38/2 Adv
Потужний і зручний щітковий пилосос CV 38/2 Adv має високу продуктивність по площі, аксесуарами, що входять в комплект, і тримачами кабелю, а також системою швидкої його заміни.
У магазинах роздрібної торгівлі, готелях, продовольчій сфері, офісах, громадських будівлях і шоурумах: всюди, де необхідно почистити килимове покриття великого розміру швидко і ефективно, на допомогу прийде щітковий пилосос Karcher CV 38/2 Adv, що має велику робочу ширину. Його невелика вага і ергономічна ручка забезпечують комфортне керування і можливість працювати довго і без втоми. Завдяки аксесуарам, які входять в комплект, апарат можна використовувати в різних областях. Вони дозволяють швидко і ефективно очищати краю або невеликі ніші, а оптичний датчик регулювання притиску щітки дозволяє точно налаштовувати щітку в залежності від довжини ворсу. Запатентована система дозволяє замінити фільтр-мішки легко і без пилу. Безінструментальна заміна щітки або система швидкої заміни кабелю, дозволяють обслуговувати апарат без спеціальної підготовки і заощаджують час.
Особливості та переваги
Світловий індикатор
Чудове очищення
Заміна щітки без застосування інструментівШвидка заміна роликових щіток без використання будь-яких інструментів
Зберігання аксесуарів на корпусі апарату
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Робоча ширина (см)
|38
|Розрідження (мбар/кПа)
|200 / 20
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|850
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|5,5
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|12
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|150
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|370 x 390 x 1215
Комплектація
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів
- З'ємна всмоктувальна трубка
- Еластичний всмоктуючий шланг
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Стандартна роликова щітка: 1 шт.
Оснащення
- Індикатор стану фільтра
- Регульована по висоті рукоятка
Відео
Області застосування
- Килимове покриття.
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
Аксесуари
Запчастини для CV 38/2 Adv
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.