У магазинах роздрібної торгівлі, готелях, продовольчій сфері, офісах, громадських будівлях і шоурумах: всюди, де необхідно почистити килимове покриття великого розміру швидко і ефективно, на допомогу прийде щітковий пилосос Karcher CV 38/2 Adv, що має велику робочу ширину. Його невелика вага і ергономічна ручка забезпечують комфортне керування і можливість працювати довго і без втоми. Завдяки аксесуарам, які входять в комплект, апарат можна використовувати в різних областях. Вони дозволяють швидко і ефективно очищати краю або невеликі ніші, а оптичний датчик регулювання притиску щітки дозволяє точно налаштовувати щітку в залежності від довжини ворсу. Запатентована система дозволяє замінити фільтр-мішки легко і без пилу. Безінструментальна заміна щітки або система швидкої заміни кабелю, дозволяють обслуговувати апарат без спеціальної підготовки і заощаджують час.