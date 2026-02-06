Професійний щітковий пилосос CV 38/2 Adv

Потужний і зручний щітковий пилосос CV 38/2 Adv має високу продуктивність по площі, аксесуарами, що входять в комплект, і тримачами кабелю, а також системою швидкої його заміни.

У магазинах роздрібної торгівлі, готелях, продовольчій сфері, офісах, громадських будівлях і шоурумах: всюди, де необхідно почистити килимове покриття великого розміру швидко і ефективно, на допомогу прийде щітковий пилосос Karcher CV 38/2 Adv, що має велику робочу ширину. Його невелика вага і ергономічна ручка забезпечують комфортне керування і можливість працювати довго і без втоми. Завдяки аксесуарам, які входять в комплект, апарат можна використовувати в різних областях. Вони дозволяють швидко і ефективно очищати краю або невеликі ніші, а оптичний датчик регулювання притиску щітки дозволяє точно налаштовувати щітку в залежності від довжини ворсу. Запатентована система дозволяє замінити фільтр-мішки легко і без пилу. Безінструментальна заміна щітки або система швидкої заміни кабелю, дозволяють обслуговувати апарат без спеціальної підготовки і заощаджують час.

Особливості та переваги
Професійний щітковий пилосос CV 38/2 Adv: Світловий індикатор
Світловий індикатор
Професійний щітковий пилосос CV 38/2 Adv: Чудове очищення
Чудове очищення
Професійний щітковий пилосос CV 38/2 Adv: Заміна щітки без застосування інструментів
Заміна щітки без застосування інструментів
Швидка заміна роликових щіток без використання будь-яких інструментів
Зберігання аксесуарів на корпусі апарату
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Робоча ширина (см) 38
Розрідження (мбар/кПа) 200 / 20
Витрата повітря (л/с) 40
Споживана потужність (Вт) 850
Об'єм сміттєзбірника (л) 5,5
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 12
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Потужність двигуна приводу щітки (Вт) 150
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 8,8
Вага (з упаковкою) (кг) 12,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 370 x 390 x 1215

Комплектація

  • Щілинна насадка
  • Насадка для м'яких меблів
  • З'ємна всмоктувальна трубка
  • Еластичний всмоктуючий шланг
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Стандартна роликова щітка: 1 шт.

Оснащення

  • Індикатор стану фільтра
  • Регульована по висоті рукоятка
Професійний щітковий пилосос CV 38/2 Adv

Відео

Області застосування
  • Килимове покриття.
  • Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
Аксесуари
Запчастини для CV 38/2 Adv

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.