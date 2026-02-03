Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M

NT 30/1 Tact Te M ACD безопасно и надёжно удаляет пыль класса M, часто встречающуюся на строительных площадках. Оснащён контейнером объёмом 30 л и автоматической системой очистки фильтра Tact. Сертифицирован по стандарту ACD.

Ежедневно на строительных площадках и в мастерских образуются различные виды опасной пыли. Благодаря системе автоматической очистки фильтра Tact компактный пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te M ACD удаляет рекордные объёмы мелкодисперсной пыли с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9%. Сертифицирован по новому стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, аппарат одобрен для сбора горючей пыли. Мощность всасывания постоянно контролируется датчиками, а очистка фильтра происходит по мере необходимости. Для прямого подключения к электроинструментам пылесос оснащён встроенной розеткой с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводящими аксессуарами. Эргономичные аксессуары, для хранения которых предусмотрены специальные держатели, позволяют легко и эффективно собирать пыль в прочный 30-литровый контейнер с металлическими роликами и бампером.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M: Автоматическая система очистки фильтра.
Автоматическая система очистки фильтра.
Гарантирует максимальную мощность всасывания и ёмкость фильтра. Оптимальная частота очистки фильтра в зависимости от потребностей. Сниженный уровень шума.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M: Эффективность фильтрации подтверждена на уровне 99,9%.
Эффективность фильтрации подтверждена на уровне 99,9%.
Защищает дыхательные пути от мелкой пыли. Испытан в соответствии с требованиями сбора пыли класса M.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M: Сертификация ACD.
Сертификация ACD.
Одобрено для сбора взрывоопасной пыли. Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021. Повышенная безопасность для пользователя.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
  • Повышенная безопасность для пользователя.
  • Отведение электростатического заряда.
  • Защита от электростатического разряда.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
  • Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
  • Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
  • Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Фильтрация охлаждающего воздуха
  • Продлевает срок службы турбины.
Пылесос для безопасного сбора пыли класса M.
  • Эффективность фильтрации 99,9%.
  • Система электронного контроля воздушного потока.
  • Обеспечивает чистоту и безопасность на рабочих местах.
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
  • Соответствует стандартам пыли класса M. Эффективность фильтрации 99,9%.
  • Материал PES с покрытием PTFE: устойчив к гниению и влаге.
  • Идеальное решение для сбора жидкостей, мелкой пыли и крупных частиц грязи.
Адаптер для электроинструментов.
  • Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
  • В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
  • Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Материал кабеля Резина
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,2
Вес (с упаковкой) (кг) 19,679
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 370 x 580

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Колено: электропроводный
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
  • Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.

Оснащение

  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая система
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.
  • Класс пыли: M
  • Материал контейнера для мусора: Пластик
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M

Видео

Области применения
  • Безопасный пылесос класса M для работы с мелкой пылью.
  • Для сбора мелкой пыли и крупных частиц грязи.
  • Для сбора жидкостей и влажного мусора.
  • Для удаления всех видов каменной, древесной и керамической пыли.
  • Соответствует требованиям стандарта ACD IEC 60335-2-69:2021 для сбора взрывоопасной пыли.
Принадлежности
Запчасти для NT 30/1 Tact Te M

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Общая информация
