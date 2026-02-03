Ежедневно на строительных площадках и в мастерских образуются различные виды опасной пыли. Благодаря системе автоматической очистки фильтра Tact компактный пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te M ACD удаляет рекордные объёмы мелкодисперсной пыли с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9%. Сертифицирован по новому стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, аппарат одобрен для сбора горючей пыли. Мощность всасывания постоянно контролируется датчиками, а очистка фильтра происходит по мере необходимости. Для прямого подключения к электроинструментам пылесос оснащён встроенной розеткой с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводящими аксессуарами. Эргономичные аксессуары, для хранения которых предусмотрены специальные держатели, позволяют легко и эффективно собирать пыль в прочный 30-литровый контейнер с металлическими роликами и бампером.