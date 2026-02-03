Щодня на будівельних майданчиках та в майстернях утворюються різні види небезпечного пилу. Завдяки системі автоматичного очищення фільтра Tact, компактний пилосос для сухого та вологого прибирання NT 30/1 Tact Te M ACD видаляє рекордні обсяги дрібного пилу з гарантованою ефективністю фільтрації 99,9%. Сертифікований за новим стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, апарат схвалений для збору горючого пилу. Потужність всмоктування постійно контролюється сенсорами, а очищення фільтра відбувається за потребою. Для прямого підключення до електроінструментів пилосос оснащений інтегрованою розеткою з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами. Ергономічні аксесуари, для зберігання яких передбачені спеціальні тримачі, дозволяють легко і ефективно збирати пил в міцний 30-літровий контейнер з металевими роликами і бампером.