Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te M ACD
NT 30/1 Tact Te M ACD безпечно та надійно видаляє пил класу M, що часто зустрічається на будівельних майданчиках. Оснащений контейнером об’ємом 30 л та автоматичною системою очищення фільтра Tact. Сертифікований за стандартом ACD.
Щодня на будівельних майданчиках та в майстернях утворюються різні види небезпечного пилу. Завдяки системі автоматичного очищення фільтра Tact, компактний пилосос для сухого та вологого прибирання NT 30/1 Tact Te M ACD видаляє рекордні обсяги дрібного пилу з гарантованою ефективністю фільтрації 99,9%. Сертифікований за новим стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, апарат схвалений для збору горючого пилу. Потужність всмоктування постійно контролюється сенсорами, а очищення фільтра відбувається за потребою. Для прямого підключення до електроінструментів пилосос оснащений інтегрованою розеткою з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами. Ергономічні аксесуари, для зберігання яких передбачені спеціальні тримачі, дозволяють легко і ефективно збирати пил в міцний 30-літровий контейнер з металевими роликами і бампером.
Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра.Гарантує максимальну потужність всмоктування та ємність фільтра. Оптимальна частота очищення фільтра, відповідно до потреб. Знижений рівень шуму.
Ефективність фільтрації підтверджена на рівні 99,9%.Захищає дихальні шляхи від дрібного пилу. Випробуваний, відповідно до вимог збору пилу класу M.
Сертифікація ACD.Схвалено для збору вибухонебезпечного пилу. Сертифікований, відповідно до IEC 60335-2-69:2021. Підвищена безпека для користувачів.
Повна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
- Підвищена безпека для користувачів.
- Відведення електростатичного заряду.
- Захист від електростатичного розряду.
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
- Електроінструмент легко підключається до пилососа.
- Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
- Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Фільтрація охолоджуючого повітря.
- Подовжує термін служби турбіни.
Пилосос для безпечного збору пилу класу М.
- Ефективність фільтрації 99,9%.
- Система електронного контролю повітряного потоку.
- Забезпечує чистоту та безпеку на робочих місцях.
Плоский складчастий фільтр Wet & Dry.
- Відповідає стандартам пилу класу M. Ефективність фільтрації 99,9%.
- Матеріал PES з покриттям PTFE: стійкий до гниття та вологи.
- Ідеальне рішення для збору рідин, дрібного пилу та великих часток бруду.
Адаптер для електроінструментів.
- Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів.
- У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря.
- Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|30
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Матеріал кабелю.
|Гума
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|69
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|14,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|19,679
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 370 x 580
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Коліно: електропровідний
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
- Поліетиленовий мішок для утилізації без пилу.: 1 шт.
Оснащення
- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
- Антистатична система
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
- Клас пилу: M
- Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
Області застосування
- Безпечний пилосос класу M для роботи з дрібним пилом.
- Для збору дрібного пилу та великих часток бруду.
- Для збору рідин та вологого сміття.
- Для видалення всіх видів кам’яного, деревного та керамічного пилу тощо.
- Відповідає вимогам стандарту ACD IEC 60335-2-69:2021 для збору вибухонебезпечного пилу.
Аксесуари
Запчастини для NT 30/1 Tact Te M ACD
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.