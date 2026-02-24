Благодаря новой системе автоматической очистки фильтра Tact пылесос для сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te M ACD эффективно собирает чрезвычайно большие объёмы мелкодисперсной пыли, обеспечивая гарантированную эффективность фильтрации 99,9%. Аппарат сертифицирован по стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, и одобрен для сбора горючей пыли. Мощность всасывания постоянно контролируется датчиками, а очистка фильтра происходит по мере необходимости. Прочный 50-литровый контейнер с металлическими колёсами, регулируемая ручка и сливной шланг позволяют легко работать с большими объёмами пыли класса M, грубыми частицами грязи и жидкостями. Для подключения электроинструментов пылесос оснащён встроенной розеткой с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводящими аксессуарами. Осевшая пыль надёжно собирается с помощью комплекта аксессуаров, которые удобно и безопасно хранятся непосредственно на пылесосе.