Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/1 Tact Te M ACD
Розроблений для збору великих обсягів небезпечного дрібного пилу класу M: великий, але маневрений пилосос для сухого та вологого прибирання NT 50/1 Tact Te M ACD з контейнером об’ємом 50 л, автоматичною системою фільтрації Tact та регульованою ручкою. Сертифікований за стандартом ACD.
Завдяки новій системі автоматичного очищення фільтра Tact, пилосос для сухого та вологого прибирання NT 50/1 Tact Te M ACD ефективно збирає надзвичайно великі обсяги дрібного пилу, забезпечуючи гарантовану ефективність фільтрації на 99,9%. Апарат сертифікований за стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, та схвалений для збору горючого пилу. Потужність всмоктування постійно контролюється сенсорами, а очищення фільтра відбувається за потребою. Міцний 50-літровий контейнер з металевими коліщатками, регульована ручка та зливний шланг дозволяють легко працювати з великими обсягами пилу класу M, грубими частинками бруду та рідинами. Для підключення електроінструментів пилосос оснащений інтегрованою розеткою з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами. Осілий пил надійно збирається за допомогою комплекту аксесуарів, які зручно та безпечно зберігаються безпосередньо на пилососі.
Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра.Гарантує максимальну потужність всмоктування та ємність фільтра. Оптимальна частота очищення фільтра, відповідно до потреб. Знижений рівень шуму.
Ефективність фільтрації підтверджена на рівні 99,9%.Захищає дихальні шляхи від дрібного пилу. Випробуваний, відповідно до вимог збору пилу класу M.
Сертифікація ACD.Схвалено для збору вибухонебезпечного пилу. Сертифікований, відповідно до IEC 60335-2-69:2021. Підвищена безпека для користувачів.
Повна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
- Підвищена безпека для користувачів.
- Відведення електростатичного заряду.
- Захист від електростатичного розряду.
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
- Електроінструмент легко підключається до пилососа.
- Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
- Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Фільтрація охолоджуючого повітря.
- Подовжує термін служби турбіни.
Пилосос для безпечного збору пилу класу М.
- Ефективність фільтрації 99,9%.
- Система електронного контролю повітряного потоку.
- Забезпечує чистоту та безпеку на робочих місцях.
Плоский складчастий фільтр Wet & Dry.
- Відповідає стандартам пилу класу M. Ефективність фільтрації 99,9%.
- Матеріал PES з покриттям PTFE: стійкий до гниття та вологи.
- Ідеальне рішення для збору рідин, дрібного пилу та великих часток бруду.
Адаптер для електроінструментів.
- Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів.
- У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря.
- Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Великий 50-літровий контейнер.
- Оснащено зручною регульованою ручкою для легкого транспортування.
- Інтегрований зливний шланг для легкого зливу великого обсягу рідини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|50
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Матеріал кабелю.
|Гума
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|69
|Колір
|антрацит
|Вага (без аксесуарів) (кг)
|19
|Вага (з упаковкою) (кг)
|24,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Коліно: електропровідний
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Зливний шланг
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
- Ручка для транспортування.
- Поліетиленовий мішок для утилізації без утворення пилу.: 1 шт.
Оснащення
- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
- Антистатична система
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
- Клас пилу: M
- Матеріал сміттєзбірника: Пластик
Відео
Області застосування
- Безпечний пилосос класу M для роботи з дрібним пилом.
- Для збору дрібного пилу та великих часток бруду.
- Для збору рідин та вологого сміття.
- Для видалення всіх видів кам’яного, деревного та керамічного пилу тощо.
- Відповідає вимогам стандарту ACD IEC 60335-2-69:2021 для збору вибухонебезпечного пилу.
Аксесуари
Запчастини для NT 50/1 Tact Te M ACD
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.