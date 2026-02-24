Завдяки новій системі автоматичного очищення фільтра Tact, пилосос для сухого та вологого прибирання NT 50/1 Tact Te M ACD ефективно збирає надзвичайно великі обсяги дрібного пилу, забезпечуючи гарантовану ефективність фільтрації на 99,9%. Апарат сертифікований за стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, та схвалений для збору горючого пилу. Потужність всмоктування постійно контролюється сенсорами, а очищення фільтра відбувається за потребою. Міцний 50-літровий контейнер з металевими коліщатками, регульована ручка та зливний шланг дозволяють легко працювати з великими обсягами пилу класу M, грубими частинками бруду та рідинами. Для підключення електроінструментів пилосос оснащений інтегрованою розеткою з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами. Осілий пил надійно збирається за допомогою комплекту аксесуарів, які зручно та безпечно зберігаються безпосередньо на пилососі.