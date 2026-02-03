Компактный, мощный, надежный, универсальный и легкий: пылесос для уборки сухого и влажного мусора NT 22/1 Ap L быстро справится и с легкими загрязнениями, и с большими объемами мусора в мастерской, автосервисе или магазине. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.