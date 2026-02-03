Компактний, потужний, надійний, універсальний і легкий: пилосос для прибирання сухого та вологого сміття NT 22/1 Ap L швидко впорається і з легкими забрудненнями, і з великими обсягами сміття у майстерні, автосервісі або магазині. Завдяки напівавтоматичній системі очищення фільтра та вологостійкому патронному фільтру з поліефірного шовку PES, він може без особливих зусиль справлятися з пилом, дрібним сміттям і рідиною. З'єднувальний отвір для шланга розташоване безпосередньо на турбінної голові для максимально зручної утилізації зібраного бруду. Пилосос відрізняється максимально компактними розмірами, малою вагою, простотою в експлуатації, транспортуванні та зберіганні.