Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 22/1 Ap
NT 22/1 Ap - модель початкового рівня у програмі професійних пилососів для збору сухого та вологого сміття. Вражає малою вагою, високою мобільністю і високою силою всмоктування.
Компактний, потужний, надійний, універсальний і легкий: пилосос для прибирання сухого та вологого сміття NT 22/1 Ap L швидко впорається і з легкими забрудненнями, і з великими обсягами сміття у майстерні, автосервісі або магазині. Завдяки напівавтоматичній системі очищення фільтра та вологостійкому патронному фільтру з поліефірного шовку PES, він може без особливих зусиль справлятися з пилом, дрібним сміттям і рідиною. З'єднувальний отвір для шланга розташоване безпосередньо на турбінної голові для максимально зручної утилізації зібраного бруду. Пилосос відрізняється максимально компактними розмірами, малою вагою, простотою в експлуатації, транспортуванні та зберіганні.
Особливості та переваги
Легка вага з компактними габаритамиЛегко і зручно переміщати та зберігати
Напівавтоматичне очищення фільтра ApНапівавтоматична система очищення фільтра забезпечує постійно високу потужність всмоктування
Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PESМожливе чергування збору вологого і сухого сміття без заміни та висушування фільтрів Можливість промивати фільтр із поліефірного шовку PES
Всмоктуючий шланг підключений до турбінної голови
- Дозволяє повністю утилізувати сміттєзбірник
- Менше часу витрачається на спустошення сміттєзбірника
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|72
|Розрідження (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|22
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1300
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|6
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|71
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 370 x 480
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.9 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: поліефірний шовк PES
Оснащення
- Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Ступінь захисту: II
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Відео
Області застосування
- Ідеальне пристрій для короткочасного або помірного прибирання у широкому спектрі комерційних областей застосування
Аксесуари
Запчастини для NT 22/1 Ap
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.