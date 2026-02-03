Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 22/1 Ap

NT 22/1 Ap - модель початкового рівня у програмі професійних пилососів для збору сухого та вологого сміття. Вражає малою вагою, високою мобільністю і високою силою всмоктування.

Компактний, потужний, надійний, універсальний і легкий: пилосос для прибирання сухого та вологого сміття NT 22/1 Ap L швидко впорається і з легкими забрудненнями, і з великими обсягами сміття у майстерні, автосервісі або магазині. Завдяки напівавтоматичній системі очищення фільтра та вологостійкому патронному фільтру з поліефірного шовку PES, він може без особливих зусиль справлятися з пилом, дрібним сміттям і рідиною. З'єднувальний отвір для шланга розташоване безпосередньо на турбінної голові для максимально зручної утилізації зібраного бруду. Пилосос відрізняється максимально компактними розмірами, малою вагою, простотою в експлуатації, транспортуванні та зберіганні.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 22/1 Ap: Легка вага з компактними габаритами
Легка вага з компактними габаритами
Легко і зручно переміщати та зберігати
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 22/1 Ap: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
Напівавтоматична система очищення фільтра забезпечує постійно високу потужність всмоктування
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 22/1 Ap: Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES
Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES
Можливе чергування збору вологого і сухого сміття без заміни та висушування фільтрів Можливість промивати фільтр із поліефірного шовку PES
Всмоктуючий шланг підключений до турбінної голови
  • Дозволяє повністю утилізувати сміттєзбірник
  • Менше часу витрачається на спустошення сміттєзбірника
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 72
Розрідження (мбар/кПа) 249 / 24,9
Об'єм сміттєзбірника (л) 22
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Споживана потужність (Вт) макс. 1300
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 6
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 71
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 5,7
Вага (з упаковкою) (кг) 8,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 380 x 370 x 480

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.9 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
  • Щілинна насадка
  • Патронний (картриджний) фільтр.: поліефірний шовк PES

Оснащення

  • Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
  • Ступінь захисту: II
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 22/1 Ap
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 22/1 Ap

Відео

Області застосування
  • Ідеальне пристрій для короткочасного або помірного прибирання у широкому спектрі комерційних областей застосування
Аксесуари
Запчастини для NT 22/1 Ap

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.