Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Ap Me Tc
Пылесос NT 75/2 Ap Me Tc предназначен для сложных условий промышленной уборки. Две мощные турбины, большой мусоросборник, запатентованная система фильтрации и полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивают продолжительную работу со стабильно высокой силой всасывания. Полуавтоматическая очистка фильтра Откидное шасси Плоский складчатый фильтр (категория M)
Особенности и преимущества
Панель для укладки мелких предметов
- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой
Встроенный сливной шланг
- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости
Фиксаторы для шланга и колена
- Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|75
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|26
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|700 x 505 x 995
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
- Поворотное шасси.
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
Принадлежности
