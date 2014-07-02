Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/2 Ap Me Tc
Пилосос NT 75/2 Ap Me Tc призначений для складних умов прибирання в промисловій галузі. Дві потужні турбіни, великий сміттєзбірник, запатентована система фільтрації і напівавтоматична система очищення фільтра, відкидне шасі, плоский складчастий фільтр (категорія М)
Особливості та переваги
Панель для укладання дрібних предметів
- Велика панель на корпусі дозволяє складати інструменти та приладдя, щоб завжди мати їх під рукою
Вмонтований зливний шланг
- Зручно розташований зливний шланг забезпечує легку утилізацію зібраної рідини
Фіксатори для шланга і коліна
- Закріплення всмоктувального шланга і коліна спрощує зберігання та транспортування апарата
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|2 x 74
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|75
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|10
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|срібний
|Маса (без приладдя) (кг)
|26
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|700 x 505 x 995
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: Паперовий
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Зливний шланг (маслостійкий)
- Поворотне шасі.
- Ручка для транспортування.
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: II
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Області застосування
- Підходить для вологого та сухого прибирання.
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.