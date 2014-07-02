Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/2 Ap Me Tc

Пилосос NT 75/2 Ap Me Tc призначений для складних умов прибирання в промисловій галузі. Дві потужні турбіни, великий сміттєзбірник, запатентована система фільтрації і напівавтоматична система очищення фільтра забезпечують тривалу роботу з постійно високою силою всмоктування.

Особливості та переваги
Панель для укладання дрібних предметів
  • Велика панель на корпусі дозволяє складати інструменти та приладдя, щоб завжди мати їх під рукою
Вмонтований зливний шланг
  • Зручно розташований зливний шланг забезпечує легку утилізацію зібраної рідини
Фіксатори для шланга і коліна
  • Закріплення всмоктувального шланга і коліна спрощує зберігання та транспортування апарата
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 2 x 74
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 75
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Споживана потужність (Вт) макс. 2760
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 10
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 26
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 700 x 505 x 995

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: Паперовий
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Зливний шланг (маслостійкий)
  • Поворотне шасі.
  • Ручка для транспортування.

Оснащення

  • Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
  • Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Ступінь захисту: II
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Області застосування
  • Підходить для вологого та сухого прибирання.
Аксесуари
