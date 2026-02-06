Мощный и простой пылесос для влажной/сухой уборки. В соответствии с требованиями основных целевых групп: обслуживания автомобилей и строительство, акцент сделан на компактной и прочной конструкции и небольших затратах на обслуживание благодаря концепции Easy Service, быстрой замене турбины. Оснащен патронным фильтром, а установка многоразового корзинного фильтра из моющегося флиса (опция) позволяет пылесосить без фильтр-мешка – это позволяет сэкономить на расходных материалах.