Потужний і простий пилосос для вологого / сухого прибирання. Відповідно до вимог основних цільових груп: обслуговування автомобілів та будівництво, акцент зроблено на компактній і міцній конструкції і невеликих витратах на обслуговування завдяки концепції Easy Service, швидкій заміні турбіни. Основний багаторазовий корзинний фільтр з флісу дозволяє пилососити без фільтр-мішка - це дозволяє заощадити на витратних матеріалах.