Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Me Classic
Потужний і простий пилосос для вологого / сухого прибирання NT 30/1 Me Classic. Компактний і міцний, не вимагає великих витрат на обслуговування.
Потужний і простий пилосос для вологого / сухого прибирання. Відповідно до вимог основних цільових груп: обслуговування автомобілів та будівництво, акцент зроблено на компактній і міцній конструкції і невеликих витратах на обслуговування завдяки концепції Easy Service, швидкій заміні турбіни. Основний багаторазовий корзинний фільтр з флісу дозволяє пилососити без фільтр-мішка - це дозволяє заощадити на витратних матеріалах.
Особливості та переваги
Компактний, надійний і мобільнийВідмінна стійкість, маневреність і транспортування завдяки ергономічній формі і чотирьом поворотним колесам. Відбійник захищає апарат і навколишні предмети від пошкоджень.
Відмінна потужність всмоктуванняПилососи модельного ряду NT Classic оснащені потужною (1500 Вт) всмоктуючої турбіною, що забезпечує впевнений збір будь-якого сміття. Для відмінного результату чистки
Сервіс і комфортСенсаційно швидко: система Easy Service дозволяє зняти турбіну всього за 44 секунди. Швидка заміна турбіни економить час і гроші.
Ефективність при малих розмірах
- NT Classic одно-турбінний апарат, укомплектований випробуваним картриджних фільтром Керхер.
- Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|59
|Розрідження (мбар/кПа)
|227 / 22,7
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|30
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1500
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|6,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|78
|Колір
|срібний
|Маса (без приладдя) (кг)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,93
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|375 x 360 x 645
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
- Тип всмоктувального шлангу: з коліном
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: поліефірний шовк PES
- Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
Відео
Області застосування
- Для збору рідини, крупного бруду і пилу на будь-яких твердих поверхнях, а також для чищення салону автомобіля
Аксесуари
Запчастини для NT 30/1 Me Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.