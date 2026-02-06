Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 38/1 Me Classic

Даже в компактном дизайне, надежный пылесос для влажной и сухой уборки NT 38/1 Me Classic без труда собирает большие объемы различного мусора в 38 л контейнер.

NT 38/1 Me Classic с лёгкостью собирает большие объемы жидкостей, пыли и крупного мусора. Мощная 1500 Вт турбина обеспечивает уверенный сбор любого мусора. Удобный, компактный пылесос оснащен прочным 38л контейнером для сбора мусора. Также пылесосы серии NT Classic оснащены надежной системой фильтрации. Одним из преимуществ пылесоса является соответствие концепции Easy Service, что обеспечивает значительное снижение расходов на обслуживание.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 38/1 Me Classic: Компактный, надежный и мобильный
Компактный, надежный и мобильный
Отличная устойчивость, маневренность и транспортировка благодаря эргономичной форме и четырем поворотным колесам. Отбойник защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 38/1 Me Classic: Отличная мощность всасывания
Отличная мощность всасывания
Пылесосы модельного ряда NT Classic оснащены мощной (1500 Вт) всасывающей турбиной, обеспечивающей уверенный сбор любого мусора. Для отличного результата чистки
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 38/1 Me Classic: Сервис и комфорт
Сервис и комфорт
Сенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды. Быстрая замена турбины экономит время и деньги.
Уборка без фильтр-мешков
  • NT Classic одно-турбинный аппарат, укомплектованный испытанным картриджным фильтром Керхер.
  • Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 59
Разрежение (мбар/кПа) 227 / 22,7
Объем мусоросборника (л) 38
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1500
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 6,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 78
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,6
Вес (с упаковкой) (кг) 11,624
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 375 x 360 x 735

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
Области применения
  • Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
Принадлежности
Запчасти для NT 38/1 Me Classic

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
