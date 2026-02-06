Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 38/1 Me Classic

Навіть у компактному дизайні, надійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 38/1 Me Classic без зусиль збирає великі обсяги різного сміття в 38 л контейнер.

NT 38/1 Me Classic з легкістю збирає великі обсяги рідин, пилу і крупного сміття. Потужна 1500 Вт турбіна забезпечує впевнене збирання будь-якого сміття. Зручний, компактний пилосос оснащений міцним 38 л контейнером для збору сміття. Також пилососи серії NT Classic оснащені надійною системою фільтрації. Однією з переваг пилососа є відповідність концепції Easy Service, що забезпечує значне зниження витрат на обслуговування.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 38/1 Me Classic: Компактний, надійний і мобільний
Компактний, надійний і мобільний
Відмінна стійкість, маневреність і транспортування завдяки ергономічній формі і чотирьом поворотним колесам. Відбійник захищає апарат і навколишні предмети від пошкоджень.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 38/1 Me Classic: Відмінна потужність всмоктування
Відмінна потужність всмоктування
Пилососи модельного ряду NT Classic оснащені потужною (1500 Вт) всмоктуючої турбіною, що забезпечує впевнений збір будь-якого сміття. Для відмінного результату чистки
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 38/1 Me Classic: Сервіс і комфорт
Сервіс і комфорт
Сенсаційно швидко: система Easy Service дозволяє зняти турбіну всього за 44 секунди. Швидка заміна турбіни економить час і гроші.
Прибирання без фільтр-мішків
  • NT Classic одно-турбінний апарат, укомплектований випробуваним картриджних фільтром Керхер.
  • Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 59
Розрідження (мбар/кПа) 227 / 22,7
Об'єм сміттєзбірника (л) 38
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Споживана потужність (Вт) макс. 1500
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 6,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 78
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 8,6
Вага (з упаковкою) (кг) 11,624
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 375 x 360 x 735

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з коліном
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Патронний (картриджний) фільтр.: поліефірний шовк PES
  • Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
Області застосування
  • Для збору рідини, крупного бруду і пилу на будь-яких твердих поверхнях, а також для чищення салону автомобіля
