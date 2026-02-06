Аппараты серии Classic: сверхмощные и удобные в работе. Высокая сила всасывания, прочная конструкция и простота в обращении: двухмоторные пылесосы этого модельного ряда гарантируют эффективное выполнение любых работ по сбору жидкостей и крупного мусора. Они оснащаются патронным фильтром и отвечают концепции Easy Service, значительно сокращающей сервисные затраты. Пылесос NT 70/2 Me Classic Edition оснащен прочным 70-ти литровым баком, а также практичным сливным шлангом. Особо прочное шасси с большими колесами и металлическими поворотными роликами позволяет перемещать пылесос по любым поверхностям. Аппарат серийно комплектуются ручкой для перемещения.