Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 70/2 Me Classic

2-х моторный пылесос NT 70/2 Me Classic Edition гарантирует эффективное выполнение любых работ по сбору жидкостей и крупного мусора благодаря высокой силы всасывания, прочной конструкции.

Аппараты серии Classic: сверхмощные и удобные в работе. Высокая сила всасывания, прочная конструкция и простота в обращении: двухмоторные пылесосы этого модельного ряда гарантируют эффективное выполнение любых работ по сбору жидкостей и крупного мусора. Они оснащаются патронным фильтром и отвечают концепции Easy Service, значительно сокращающей сервисные затраты. Пылесос NT 70/2 Me Classic Edition оснащен прочным 70-ти литровым баком, а также практичным сливным шлангом. Особо прочное шасси с большими колесами и металлическими поворотными роликами позволяет перемещать пылесос по любым поверхностям. Аппарат серийно комплектуются ручкой для перемещения.

Особенности и преимущества
Надежный и простой в транспортировке
  • Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежным шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.
  • Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность
Отличная мощность всасывания
  • 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
  • Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность
Простота в обслуживании
  • Сенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды.
  • Быстрая замена турбины экономит время и деньги.
Уборка без фильтр-мешков
  • Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.
  • Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 53
Разрежение (мбар/кПа) 225 / 22,5
Объем мусоросборника (л) 70
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2300
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 18,5
Вес (с упаковкой) (кг) 26
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 580 x 510 x 850

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Насадка для сухой уборки пола.: 360 мм
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Сливной шланг
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
  • Рукоятка для перемещения
Области применения
  • Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
