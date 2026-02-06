Апарати серії Classic: надпотужні та зручні в роботі. Висока сила всмоктування, міцна конструкція і простота в обігу: двомоторні пилососи цього модельного ряду гарантують ефективне виконання будь-яких робіт по збору рідин і крупного сміття. Вони оснащуються патронним фільтром і відповідають концепції Easy Service, значно скорочує сервісні витрати. Пилосос NT 70/2 Me Classic Edition оснащений міцним 70-ти літровим баком, а також практичним зливним шлангом. Особливо міцне шасі з великими колесами і металевими поворотними роликами дозволяє переміщати пилосос по будь-яких поверхнях. Апарат серійно комплектуються ручкою для переміщення.