Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 70/2 Me Classic
2-х моторний пилосос NT 70/2 Me Classic Edition гарантує ефективне виконання будь-яких робіт по збору рідин і крупного сміття завдяки високій сили всмоктування, міцній конструкції.
Апарати серії Classic: надпотужні та зручні в роботі. Висока сила всмоктування, міцна конструкція і простота в обігу: двомоторні пилососи цього модельного ряду гарантують ефективне виконання будь-яких робіт по збору рідин і крупного сміття. Вони оснащуються патронним фільтром і відповідають концепції Easy Service, значно скорочує сервісні витрати. Пилосос NT 70/2 Me Classic Edition оснащений міцним 70-ти літровим баком, а також практичним зливним шлангом. Особливо міцне шасі з великими колесами і металевими поворотними роликами дозволяє переміщати пилосос по будь-яких поверхнях. Апарат серійно комплектуються ручкою для переміщення.
Особливості та переваги
Надійний і простий у транспортуванні
- Висока мобільність по різних поверхнях завдяки надійним шасі, великим колесам і металевим поворотним роликам.
- Стандартна ручка для транспортування забезпечує максимальну мобільність
Відмінна потужність всмоктування
- 2 потужні турбіни гарантують дуже високу силу всмоктування.
- Висока сила всмоктування забезпечує відмінний результат очищення і чудову ефективність
Простота в обслуговуванні
- Сенсаційно швидко: система Easy Service дозволяє зняти турбіну всього за 44 секунди.
- Швидка заміна турбіни економить час і гроші.
Прибирання без фільтр-мішків
- Двомоторний пилосос NT Classic оснащений надійним патронним фільтром Kärcher.
- Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|2 x 53
|Розрідження (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|70
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2300
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|76
|Колір
|срібний
|Маса (без приладдя) (кг)
|18,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|26
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|580 x 510 x 850
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Насадка для сухого прибирання підлоги.: 360 мм
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
- Зливний шланг
- Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
- Ручка для транспортування.
Області застосування
- Для збору рідини, крупного бруду і пилу на будь-яких твердих поверхнях, а також для чищення салону автомобіля
Аксесуари
Запчастини для NT 70/2 Me Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.