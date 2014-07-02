Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc

Обновленная версия пылесоса Karcher NT 70/3 Me Tc, выполненная в антрацитовом цвете. Пылесос Karcher NT 70/3 Tc - с тремя электродвигателями, каждый из которых снабжен отдельным выключателем с лицевой стороны аппарата способен убрать самый большой и тяжелый мусор. Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество Kärcher по низкой цене. Версия Me Tc оснащена откидным шасси, благодаря которому можно быстро и без лишних усилий произвести утилизацию собранного мусора.