Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 70/3 Me Tc

Пилосос Karcher NT 70/3 Me Tc - з трьома електродвигунами, кожен з яких забезпечений окремим вимикачем з лицьового боку апарату здатний прибрати найбільший і найважчий сміття. Лінійка пилососів Karcher NT 70 складається з потужних та великих пилососів для сухого та вологого прибирання з різною кількістю електродвигунів (3 шт). Розкривають свою потужність та силу при необхідності всмоктувати великі кількості рідини та крупного бруду. Потужна сила всмоктування від Karcher за помірними цінами. Версія Me Tc оснащена відкидним шасі, завдяки якому можна швидко і без зайвих зусиль здійснити утилізацію зібраного сміття.

Навіть великі контейнери швидко наповнюються при всмоктуванні з великою силою. Чим більший об’єм, тим більша вага контейнеру, який необхідно потім опустошити. Рухома ходова частина нової лінійки пилососів NT 70 допомагає звести зусилля для цього до мінімуму. Так, контейнер просто піднімається і спорожняється з використанням надійної ручки. Це економить час і зусилля. Версія Me Tc оснащена відкидним шасі, завдяки якому можна швидко і без зайвих зусиль здійснити утилізацію зібраного сміття.

Особливості та переваги
Інтегрований органайзер для аксесуарів
Великий відбійник оснащений зручними тримачами для аксесуарів
Ергономічна ручка.
Зручна ручка для покращення маневреності пилососу
Поворотне шасі.
Швидко і легко: контейнер нахиляється для швидкого спорожнення
Ергономічна ручка
  • Ергономічна ручка - попереду контейнера полегшує керування апаратом
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 3 x 74
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 70
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Споживана потужність (Вт) макс. 3600
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 10
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 83
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 29,9
Вага (з упаковкою) (кг) 35,771
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 510 x 645 x 990

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Поворотне шасі.
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
  • Зливний шланг
  • Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
  • Ручка для транспортування.

Оснащення

  • Ступінь захисту: II
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Області застосування
  • Підходить для вологого та сухого прибирання.
Аксесуари
Запчастини для NT 70/3 Me Tc

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


