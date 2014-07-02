Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 70/3 Me Tc

Пилосос Karcher NT 70/3 Me Tc - з трьома електродвигунами, кожен з яких забезпечений окремим вимикачем з лицьового боку апарату здатний прибрати найбільший і найважчий сміття. Лінійка пилососів Karcher NT 70 складається з потужних та великих пилососів для сухого та вологого прибирання з різною кількістю електродвигунів (3 шт). Розкривають свою потужність та силу при необхідності всмоктувати великі кількості рідини та крупного бруду. Потужна сила всмоктування від Karcher за помірними цінами. Версія Me Tc оснащена відкидним шасі, завдяки якому можна швидко і без зайвих зусиль здійснити утилізацію зібраного сміття.