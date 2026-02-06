Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition

Двухмоторный пылесос NT 90/2 Me Classic собирает большие объемы влажной и сухой грязи в свой 90-литровый контейнер.

Пыль, крупная грязь, жидкости - мощный пылесос NT 90/2 Me Classic справится с любым видом грязи. Высококачественный двухмоторный пылесос разработан специально для уборки больших объемов грязи - контейнер вмещает 90 л. Пылесос также оснащен надежной системой фильтрации.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition: Надежный и простой в транспортировке
Надежный и простой в транспортировке
Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежным шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам. Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition: Отличная мощность всасывания
Отличная мощность всасывания
2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания. Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition: Сливной шланг
Сливной шланг
Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости
Уборка без фильтр-мешков
  • Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.
  • Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 53
Разрежение (мбар/кПа) 225 / 22,5
Объем мусоросборника (л) 90
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2300
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 19
Вес (с упаковкой) (кг) 26,032
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 580 x 510 x 995

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Сливной шланг
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
Области применения
  • Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
Принадлежности
Запчасти для NT 90/2 Me Classic Edition

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.