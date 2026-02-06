Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition
Двухмоторный пылесос NT 90/2 Me Classic собирает большие объемы влажной и сухой грязи в свой 90-литровый контейнер.
Пыль, крупная грязь, жидкости - мощный пылесос NT 90/2 Me Classic справится с любым видом грязи. Высококачественный двухмоторный пылесос разработан специально для уборки больших объемов грязи - контейнер вмещает 90 л. Пылесос также оснащен надежной системой фильтрации.
Особенности и преимущества
Надежный и простой в транспортировкеВысокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежным шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам. Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность
Отличная мощность всасывания2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания. Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность
Сливной шлангУдобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости
Уборка без фильтр-мешков
- Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.
- Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 53
|Разрежение (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Объем мусоросборника (л)
|90
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2300
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|19
|Вес (с упаковкой) (кг)
|26,032
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|580 x 510 x 995
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Сливной шланг
- Мусоросборник из нержавеющей стали
Области применения
- Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
Принадлежности
Запчасти для NT 90/2 Me Classic Edition
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.